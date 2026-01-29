La Liendra anuncia documental sobre la vida de uno de los personajes más recordados

La Liendra, uno de los creadores de contenido más influyentes del país, anunció el estreno de su nuevo documental titulado “Garavito”, una producción que promete generar debate por la profundidad del tema que aborda y por el enfoque elegido para narrarlo.

Lejos del contenido ligero al que muchos de sus seguidores están acostumbrados, el creador paisa apuesta por un formato investigativo que revisita uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana.

El estreno está programado para el 29 de enero a las 6:00 p. m., y desde días atrás ha venido preparando a su audiencia con adelantos en los que insiste en la responsabilidad con la que decidió asumir este proyecto.

¿Por qué La Liendra decidió abordar este tema?

En sus publicaciones previas al lanzamiento, La Liendra fue enfático en que este documental no nació de la improvisación.

Contó que realizó una investigación previa extensa, consultando archivos, testimonios y antecedentes, con el objetivo de construir un relato que aportara contexto y reflexión, este proyecto representa un reto profesional y personal, pues implica salir de su zona de confort y enfrentar una historia que aún despierta dolor, preguntas y heridas abiertas en la memoria colectiva.

¿Qué enfoque tiene el documental “Garavito” producido por La Liendra?

A diferencia de producciones que se centran únicamente en el criminal, este documental pone la atención en las consecuencias humanas y sociales que dejó aquella historia.

La Liendra apuesta por el formato documental y revive historias que muchos creían olvidadas. Foto: RCN

La Liendra reunió a varias personas que, desde distintos roles, formaron parte del entramado que rodeó el caso: investigadores, voces cercanas y figuras que vivieron de primera mano las secuelas del impacto mediático y emocional.

Por eso, el relato se construye desde las experiencias posteriores, mostrando cómo el paso del tiempo no borra del todo las cicatrices que dejan acontecimientos de esta magnitud.

¿Qué se espera del estreno del documental de La Liendra y su impacto en redes?

Desde el anuncio oficial, el documental ha generado expectativa y opiniones encontradas, mientras algunos seguidores aplauden que un creador digital se atreva a tocar temas complejos con un formato serio, otros se muestran cautelosos frente a la exposición de un caso tan delicado.

El creador digital compartió detalles del lanzamiento y su proceso creativo en redes sociales. Foto: Canal RCN

Con “Garavito”, La Liendra marca un punto de inflexión en su carrera, demostrando que el mundo digital también puede ser un espacio para la memoria, la reflexión y el análisis de realidades que marcaron a toda una nación.

Más allá de las cifras de visualizaciones, el documental abre una conversación incómoda pero necesaria sobre cómo Colombia recuerda su historia.