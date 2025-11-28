Así fue la celebración del día de "Acción de Gracias" de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes compartieron un momento especial junto a toda la familia Aguilar durante la celebración de acción de gracias en la casa Aguilar. La pareja decidió mostrar un costado mucho más cálido y cercano al compartir imágenes de su cena en redes sociales.

¿Cómo fue el encuentro familiar entre Christian Nodal y Ángela Aguilar durante la celebración?

Ángela Aguilar publicó una fotografía en la que se aprecia a todos los miembros de su familia posando antes de sentarse a la mesa, en el centro de la imagen aparece Pepe Aguilar junto a su esposa, mientras que a su alrededor se acomodaron sus hijos y Christian Nodal, quien se integró sin esfuerzo alguno al ambiente familiar.

Entre las publicaciones, Ángela compartió un video donde puede verse el tradicional pavo en el centro de la mesa, acompañado de diversas guarniciones como puré de papa y vegetales.

¿Qué detalles se conocieron sobre la cena de acción de gracias en la familia Aguilar?

La decoración del comedor se destacó por los tonos rojos presentes en el mantel y las velas encendidas, lo que añadió un ambiente acogedor y gran abundancia en comida.

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron una Acción de Gracias familiar junto a los Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

Y aunque no mostraron la conversación alrededor de la mesa, la foto familiar transmitía paz y la energía característica de un día tan importante culturalmente, sin muchos lujos o atuendos extravagantes.

¿Qué mensaje envió Christian Nodal a sus seguidores?

Antes de la celebración, Nodal publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes lo han acompañado en su carrera y también a aquellos que solo se fijan en las polémicas.

Así fue la cena de Nodal y Ángela Aguilar. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

A través de una fotografía de uno de sus conciertos, expresó su agradecimiento por las personas que han sido parte de su camino y compartió fragmentos de una canción que habla de la importancia de valorar tanto los momentos difíciles como los triunfos, dejando claro que este año ha sido de crecimiento personal y aprendizaje emocional.