¿Aida Victoria Merlano publicará un libro sobre su amores? Esto dijo tras la indirecta de Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano responde a Juan David Tejada y anuncia el lanzamiento de un libro sobre sus relaciones amorosas.
Este sábado 29 de noviembre, Aida Victoria Merlano sorprendió con diferentes confesiones relacionadas con su expareja, Juan David Tejada.
¿Aida Victoria Merlano publicará un libro?
En medio de sus publicaciones, Merlano insinuó que lanzará un libro titulado “Los amores de Victoria”. Incluso anunció que la fecha de lanzamiento será el 14 de diciembre y le dijo a su ex, conocido como el agropecuario, que habrá un capítulo dedicado a él.
“Tengo tanto para decir de ti, que mejor escribo porque ahora yo soy una mujer poeta… Nos vemos en ese capítulo especial que te tengo en mi libro. El 14 de diciembre, éxitos”, fueron las palabras exactas de Merlano.
Sin embargo, los internautas quedaron con preguntas y ya quieren saber si, en efecto, Aida Victoria Merlano publicará un libro sobre sus historias amorosas o si está hablando de otro tipo de iniciativa.
¿Qué dirá Aida Victoria Merlano sobre Juan David Tejada?
Las declaraciones de Aida Victoria Merlano se dieron luego de que Juan David Tejada subiera una foto con su bebé por sus cuatro meses y le enviara una indirecta: “Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”.
Tras esas palabras, Aida Victoria no se quedó callada y confirmó que demandó a su ex porque no ha aportado dinero para la manutención de su hijo, Emiliano. Además, aseguró que él publica fotos con el bebé por las visualizaciones que genera.
Merlano también contó que el agropecuario tampoco puede ver a su hija menor y le pidió que no siguiera con sus indirectas si no quiere que ella revele más cosas sobre él.
“Así como no te comportas como un caballero ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida —porque esas cosas las hacen las hembras—, te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació tú no das un solo peso”, afirmó Aida.
Luego de esta publicación, Juan David Tejada sorprendió al subir fotos con sus hijos mayores, ocasionando reacciones en redes como: “Aida sí genera presión”, “le hizo caso a la ex”, entre otras.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike