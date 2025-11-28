Ariana Grande aclara su relación con Cynthia Erivo y genera nuevas reacciones

Ariana Grande volvió a ser tendencia en redes sociales por los constantes gestos de cercanía que ha tenido con Cynthia Erivo durante la gira promocional de Wicked: For Good.

En varias entrevistas, fotografías y eventos, los fans notaron que la cantante suele tomar la mano a la actriz que interpreta a Elphaba, las imágenes generaron toda clase de interpretaciones, cuestionamientos y comentarios.

La artista explicó en un reciente podcast que esa manera de tocar a las personas no es casualidad, sino una forma natural que tiene de liberar ansiedad y conectar con quienes la rodean.

¿Por qué Ariana Grande recurre tanto al contacto físico?

La cantante detalló que sus manos funcionan como una herramienta para canalizar energía cuando está en ambientes cargados de presión o emociones intensas, por eso, en entrevistas largas, alfombras rojas o encuentros con medios, tiende a buscar algún tipo de apoyo en las personas cercanas.

Ese gesto, que para ella es casi inconsciente, se ha vuelto más visible porque ha compartido la mayor parte de la gira promocional con Cynthia Erivo, con quien formó una amistad sólida durante el rodaje.

La relación entre ambas se fortaleció al punto de mantenerse conectadas incluso cuando las obligaciones profesionales las separaron temporalmente.

¿Qué opina Cynthia Erivo sobre la interpretación del público?

Cynthia Erivo también se ha referido a la curiosidad que han despertado sus muestras de cariño, para ella, el contacto físico es una forma natural de relacionarse y expresar afecto con quienes considera importantes en su vida.

Cynthia Erivo aseguró que las muestras de cariño entre ambas nacen de una amistad sólida construida durante el rodaje. Foto AFP/Angela Weiss

Incluso comentó que cuando esa conexión falta siente que algo no encaja del todo y reflexiona sobre cómo, en muchos casos, las personas tienden a interpretar el roce de manos o un abrazo prolongado como algo romántico, cuando puede tratarse simplemente de una expresión sincera entre amigos.

¿Qué ocurrió con Ariana Grande durante la premiere que puso a todos en alerta?

Durante la premiere en Singapur, un intruso burló la seguridad y se lanzó hacia Grande mientras ella posaba para las cámaras, el equipo de seguridad actuó de inmediato y la situación fue controlada, pero el incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de las celebridades en este tipo de eventos.

La cercanía entre Ariana Grande y Cynthia Erivo se intensificó durante la gira promocional de Wicked: For Good. Foto AFP/ Robyn Beck

Cynthia Erivo, quien estaba cerca, reaccionó instintivamente tratando de asegurarse de que su compañera estuviera fuera de peligro, un detalle que afianzó un poco más la amistad entre ambas y las especulaciones entre el público.