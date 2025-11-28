Rigoberto Urán reveló cuál es el rasgo más particular que heredaron sus hijos

Rigoberto Urán volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en sus historias de Instagram junto a sus dos hijos usando máscaras de inhalación, un detalle que rápidamente despertó la preocupación del público.

El deportista explicó que los pequeños heredaron el asma que él ha padecido desde niño, una condición que lo ha acompañado a lo largo de su vida, incluso durante su carrera profesional.

¿Por qué Rigoberto decidió mostrar este momento familiar?

La publicación llamó la atención porque no es común que el ciclista comparta detalles tan personales sobre la salud de sus hijos.

Sin embargo, el video surgió como una manera espontánea de explicar que la condición respiratoria es algo que “viene de familia” y que él mismo vivió durante su infancia, desde muy pequeño, Rigoberto tuvo que enfrentarse a episodios severos de asma.

¿Qué recuerda Rigoberto Urán sobre su estado de salud en la infancia?

En varias ocasiones, cuando tenía entre seis y ocho años, debió ser llevado de urgencia al hospital para recibir oxígeno debido a los ataques que le dificultaban respirar, una experiencia lo marcó profundamente, pero también lo impulsó a no rendirse y a seguir fortaleciendo su cuerpo hasta convertirse en uno de los ciclistas más reconocidos del país.

Rigoberto Urán reveló cómo enfrentó ataques de asma en su infancia y por qué comparte ahora la experiencia con sus hijos.(AFP: Luis Acosta)

A lo largo de su vida deportiva, el asma ha sido una sombra que en ocasiones ha puesto a prueba su rendimiento, en 2014, mientras disputaba una de las grandes competencias de la temporada, tuvo que retirarse por una bronquitis asmática que lo obligó a priorizar su salud.

¿Qué impacto ha tenido el asma en la trayectoria de Rigoberto Urán?

Años después, ya en 2024, volvió a enfrentar complicaciones respiratorias durante otra competencia internacional, lo que lo llevó nuevamente a abandonar la prueba para evitar un cuadro más grave.

Rigoberto Urán mostró a sus hijos usando inhaladores y explicó que heredaron el asma que él ha padecido desde niño. Foto AFP: Luis Acosta).

Aun así, su trayectoria demuestra que esta condición no lo detuvo y por el contrario, siempre ha hablado de cómo, pese a la dificultad de respirar con normalidad durante su niñez, encontró en la bicicleta una forma de fortalecerse y superar sus limitaciones.