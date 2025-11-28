Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nanis Ochoa explicó qué la llevó a operarse en medio de la temporada decembrina

Nanis Ochoa explicó a través de sus redes sociales por qué decidió someterse a una cirugía en plena temporada navideña.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La razón que motivó a Nanis Ochoa a operarse justo en plena época decembrina
Nanis Ochoa revela por qué eligió la temporada navideña para su inesperada operación. (Foto Canal RCN).

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar el verdadero motivo que la impulsó a pasar por el qu1róf4n0 justo en plena temporada decembrina, en donde las fiestas y reuniones son constantes.

Artículos relacionados

¿Por qué Nanis Ochoa decidió operarse en época decembrina?

A pocos días de que inicie la época decembrina, Nanis Ochoa sorprendió al anunciar que se sometería a una operación facial para mejorar su respiración y mordida, ya que desde hace varias semanas venía teniendo problemas para dormir y respirar adecuadamente.

Revelan qué pasó por la mente de Nanis Ochoa antes de su operación facial
El pensamiento que sorprendió a Nanis Ochoa instantes antes de su operación facial. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, muchos de sus seguidores se mostraron desconcertados por la fecha escogida para la intervención, pues pronto iniciarían las festividades decembrinas, una época del año en la que las personas suelen estar más activas con planes y viajes en familia.

Artículos relacionados

Ante esta duda, la presentadora aprovechó una pregunta de su reciente dinámica de preguntas y respuestas para aclarar el motivo de su decisión.

En un video donde mostró su rostro en medio de la recuperación, explicó que diciembre representaba para ella un mes en el que el trabajo no es tan intenso. Aunque reconoció que hay mucha actividad festiva, prefería priorizar su recuperación en medio de esta época que en una más laboral.

“Porque normalmente para mí diciembre es muy suave de trabajo, hay mucha fiesta, mucho evento, pero prefiero tener esta recuperación en un momento en el que no tenga tanto trabajo”, aseguró Nanis.

¿Cómo avanza la recuperación de Nanis Ochoa?

En la dinámica, Nanis Ochoa fue consultada sobre cómo avanzaba su recuperación y si esta estaba siendo muy dolorosa, dado lo complejo del procedimiento. La presentadora explicó que se encontraba en su cuarto día de recuperación y que, a diferencia de otros pacientes, para ella sí había sido un poco doloroso.

Nanis Ochoa reaparece con drástico cambio en su rostro y deja a todos sorprendidos
Así luce Nanis Ochoa tras su transformación facial: las imágenes impactan. (Foto Canal RCN).

Ochoa contó que tuvieron que reconstruir toda la zona de su mentón, ya que allí tenía un implante que afectó significativamente la zona. Por eso, durante su recuperación había sentido algo de dolor, aunque normalmente las personas no suelen experimentar molestias similares.

Artículos relacionados

“En mi caso ha sido más doloroso de lo normal, porque tenía un implante que dañó el hueso y me tuvieron que reconstruir, además de todo lo que implica la c1rug1a ortognática. Sentí dolor, pero normalmente las personas no sienten nada”, concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ariana Grande explicó que el contacto físico le ayuda a regular la ansiedad durante eventos y entrevistas. Talento internacional

Ariana Grande aclara su relación con Cynthia Erivo y genera nuevas reacciones

Ariana Grande reveló la verdadera razón detrás de sus gestos con Cynthia Erivo durante la gira de Wicked, aclarando dudas y reacciones en redes.

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. Talento nacional

Valeria Aguilar causó furor en redes tras anunciar "disponibilidad para asuntos navideños”, así lo hizo

La improvisadora Valeria Aguilar compartió un divertido video en el que ofreció sus "servicios" para el mes de diciembre.

Así lucía Juliana Casali antes de ser famosa La casa de los famosos

Así lucía Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos Colombia, antes de ser famosa

Salió a la luz una foto de cómo lucía la locutora argentina Juliana Casali en sus inicios en la radio y la televisión, ¿irreconocible?

Lo más superlike

Fans de Cazzu recolectan firmas para que se cree 'La Ley Cazzu' Cazzu

Proponen crear la 'Ley Cazzu' por el conflicto entre la rapera y Christian Nodal por su hija Inti

Los conflictos entre Cazzu y Christian Nodal por su hija Inti han impulsado una propuesta ciudadana para crear la llamada 'Ley Cazzu'.

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Beéle vivió una noche histórica en Bogotá con Arcángel Beéle

Arcángel se une a Beéle en su sexta fecha del Movistar Arena: así se vivió el espectaculo

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo