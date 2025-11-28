Nanis Ochoa explicó qué la llevó a operarse en medio de la temporada decembrina

Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar el verdadero motivo que la impulsó a pasar por el qu1róf4n0 justo en plena temporada decembrina, en donde las fiestas y reuniones son constantes.

¿Por qué Nanis Ochoa decidió operarse en época decembrina?

A pocos días de que inicie la época decembrina, Nanis Ochoa sorprendió al anunciar que se sometería a una operación facial para mejorar su respiración y mordida, ya que desde hace varias semanas venía teniendo problemas para dormir y respirar adecuadamente.

El pensamiento que sorprendió a Nanis Ochoa instantes antes de su operación facial. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, muchos de sus seguidores se mostraron desconcertados por la fecha escogida para la intervención, pues pronto iniciarían las festividades decembrinas, una época del año en la que las personas suelen estar más activas con planes y viajes en familia.

Ante esta duda, la presentadora aprovechó una pregunta de su reciente dinámica de preguntas y respuestas para aclarar el motivo de su decisión.

En un video donde mostró su rostro en medio de la recuperación, explicó que diciembre representaba para ella un mes en el que el trabajo no es tan intenso. Aunque reconoció que hay mucha actividad festiva, prefería priorizar su recuperación en medio de esta época que en una más laboral.

“Porque normalmente para mí diciembre es muy suave de trabajo, hay mucha fiesta, mucho evento, pero prefiero tener esta recuperación en un momento en el que no tenga tanto trabajo”, aseguró Nanis.

¿Cómo avanza la recuperación de Nanis Ochoa?

En la dinámica, Nanis Ochoa fue consultada sobre cómo avanzaba su recuperación y si esta estaba siendo muy dolorosa, dado lo complejo del procedimiento. La presentadora explicó que se encontraba en su cuarto día de recuperación y que, a diferencia de otros pacientes, para ella sí había sido un poco doloroso.

Así luce Nanis Ochoa tras su transformación facial: las imágenes impactan. (Foto Canal RCN).

Ochoa contó que tuvieron que reconstruir toda la zona de su mentón, ya que allí tenía un implante que afectó significativamente la zona. Por eso, durante su recuperación había sentido algo de dolor, aunque normalmente las personas no suelen experimentar molestias similares.

