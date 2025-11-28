Beéle confirma octava fecha en Bogotá y marca un hito sin precedentes en su trayectoria musical
Con ocho fechas en Bogotá, Beéle rompe récord y confirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del género urbano.
El cantante barranquillero Beélerompe récord en Bogotá con nueva fecha en el Movistar Arena.
La música caribeña se convirtió en protagonista de una hazaña sin precedentes en la capital colombiana.
¿Cómo anunció Beéle la octava fecha de sus conciertos en el Movistar Arena?
Desde sus cuentas oficiales, el cantante compartió la noticia. Tras agotar siete fechas en el Movistar Arena de Bogotá, anunció una octava presentación el próximo 20 de diciembre de 2025, rompiendo récord y consolidándose como el primer artista colombiano en lograr semejante hazaña en este escenario.
La producción de estos conciertos está a cargo de Páramo Presenta y MegaLive, una marca de RCN, que ha acompañado el despliegue de un espectáculo que combina música, puesta en escena y una experiencia inolvidable para los asistentes.
Cada fecha ha reunido a miles de seguidores que vibran con su propuesta artística. Desde el 14 de noviembre, cuando se celebró la primera presentación, hasta el 20 de diciembre, día de la octava función, el Movistar Arena recibirá a un público que supera las 100 mil personas en total, confirmando la magnitud del fenómeno.
Las fechas han sido y serán las siguientes:
- 14 de noviembre 2025 — primera fecha
- 15 de noviembre 2025 — segunda fecha
- 16 de noviembre 2025 — tercera fecha
- 17 de noviembre 2025 — cuarta fecha
- 26 de noviembre 2025 — quinta fecha
- 27 de noviembre 2025 — sexta fecha
- 17 de diciembre 2025 — séptima fecha
- 20 de diciembre 2025 — octava fecha (nuevo anuncio)
Este recorrido musical no solo refleja el éxito de un artista que ha sabido conquistar escenarios, también marca un hito en la historia del entretenimiento colombiano.
La emoción que despierta Beéle en cada presentación confirma que su música se ha convertido en parte esencial de la cultura popular, y que su nombre ya está inscrito en los récords más importantes de la industria nacional.
Además, Beéle ha invitado a referentes del género urbano como Arcángel, Ozuna, Nanpa Básico, entre otros, quienes compartieron escenario y emocionaron al público con colaboraciones que mezclaron reguetón, afrobeats y sonidos caribeños.
Estos invitados han sido clave para que cada concierto se sienta distinto, generando expectativa entre los asistentes sobre quién podría aparecer en la siguiente fecha.
Las boletas para el concierto de Beéle se pueden conseguir a través de la página web de Tuboleta.com donde se puede elegir el asiento y la zona.