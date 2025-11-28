Beéle confirma octava fecha en Bogotá y marca un hito sin precedentes en su trayectoria musical

El cantante barranquillero Beélerompe récord en Bogotá con nueva fecha en el Movistar Arena.

Beéle marca un hito en su carrera musical al vender 8 fechas en el Movistar Arena. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

La música caribeña se convirtió en protagonista de una hazaña sin precedentes en la capital colombiana.

¿Cómo anunció Beéle la octava fecha de sus conciertos en el Movistar Arena?

Desde sus cuentas oficiales, el cantante compartió la noticia. Tras agotar siete fechas en el Movistar Arena de Bogotá, anunció una octava presentación el próximo 20 de diciembre de 2025, rompiendo récord y consolidándose como el primer artista colombiano en lograr semejante hazaña en este escenario.

La producción de estos conciertos está a cargo de Páramo Presenta y MegaLive, una marca de RCN, que ha acompañado el despliegue de un espectáculo que combina música, puesta en escena y una experiencia inolvidable para los asistentes.



Cada fecha ha reunido a miles de seguidores que vibran con su propuesta artística. Desde el 14 de noviembre, cuando se celebró la primera presentación, hasta el 20 de diciembre, día de la octava función, el Movistar Arena recibirá a un público que supera las 100 mil personas en total, confirmando la magnitud del fenómeno.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

Las fechas han sido y serán las siguientes:

14 de noviembre 2025 — primera fecha

— primera fecha 15 de noviembre 2025 — segunda fecha

— segunda fecha 16 de noviembre 2025 — tercera fecha

— tercera fecha 17 de noviembre 2025 — cuarta fecha

— cuarta fecha 26 de noviembre 2025 — quinta fecha

— quinta fecha 27 de noviembre 2025 — sexta fecha

— sexta fecha 17 de diciembre 2025 — séptima fecha

— séptima fecha 20 de diciembre 2025 — octava fecha (nuevo anuncio)

Este recorrido musical no solo refleja el éxito de un artista que ha sabido conquistar escenarios, también marca un hito en la historia del entretenimiento colombiano.

Artículos relacionados Blessd Pirlo manda a quitar la música de Blessd en Cali y desata opiniones divididas en redes sociales

La emoción que despierta Beéle en cada presentación confirma que su música se ha convertido en parte esencial de la cultura popular, y que su nombre ya está inscrito en los récords más importantes de la industria nacional.

Además, Beéle ha invitado a referentes del género urbano como Arcángel, Ozuna, Nanpa Básico, entre otros, quienes compartieron escenario y emocionaron al público con colaboraciones que mezclaron reguetón, afrobeats y sonidos caribeños.

Estos invitados han sido clave para que cada concierto se sienta distinto, generando expectativa entre los asistentes sobre quién podría aparecer en la siguiente fecha.

Las boletas para el concierto de Beéle se pueden conseguir a través de la página web de Tuboleta.com donde se puede elegir el asiento y la zona.