Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Confirmado! Dua Lipa interpretará canción de Shakira en su concierto en Bogotá

Se filtró video de Dua Lipa ensayando en el Campín, en donde interpretará uno de los éxitos musicales de la colombiana, Shakira.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Dua Lipa llegó a Bogotá y prepara sorpresas para su concierto en El Campín
Se conoció la canción en español que cantará Dua Lipa en Bogotá. (AFP/ Jon Kopaloff -AFP/ Jon Kopaloff)

La cantante Dua Lipa se presentará esta noche 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, prometiendo un show inolvidable, pues durante meses, sus fanáticos han esperado este día para por fin disfrutar de la música de la artista.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre la llegada de Dua Lipa a Bogotá?

La famosa cantante llegó el pasado miércoles 26 de noviembre a Colombia y desde entonces, las reacciones de sus fanáticos no han parado, pues Dua Lipa ha contado con el acompañamiento de sus seguidores colombianos a todo lado a donde ha ido en la capital del país.

Durante su estadía en tierra colombiana, la artista ha visitado lugares emblemáticos en Bogotá y así mismo, se ha encontrado con personas muy amables que la han acogido con mucho amor, enseñándole el sabor y la emoción que caracteriza a los colombianos.

Artículos relacionados

Así mismo, Dua Lipa ha disfrutado de shows privados en las calles de Bogotá, en donde jóvenes talentos le han mostrado que Colombia es un país lleno de diversidad, música, baile y diversión.

Por su lado, la familia de la artista no se queda atrás, pues salieron del hotel en donde se están hospedando con el fin de saludar a los seguidores colombianos, quienes también los acogieron con cariño y entusiasmo.

Dua Lipa cantará una canción de Shakirá en Bogotá
Se reveló la canción en español que cantará Dua Lipa en Bogotá. (AFP/ HENRY NICHOLLS)

¿Por qué se espera que Dua Lipa cante una canción en español en Bogotá?

En sus conciertos en los otros países latinoamericanos, la cantante ha sorprendido a sus fanáticos cantando una canción en español, pero no ha sido la misma en todos, pues precisamente, la artista interpreta un tema que sea del país en el que está.

Artículos relacionados

En el caso de Argentina, allá interpretó “De música ligera”, en Chile “Tu falta de querer”, pero donde más sorprendió fue en Perú, haciendo su propia versión de “Cariñito”, canción del famoso colombiano Rodolfo Aicardi.

Por eso mismo, se esperaba con ansias y altas expectativas, saber cuál será la canción en español que interpretará Dua Lipa.

Se reveló la canción en español que cantará Dua Lipa en Bogotá.
Dua Lipa interpretará canción de Shakira en Bogotá. (AFP/ Jamie McCarthy)

¿Cuál es la canción que cantará Dua Lipa en Bogotá?

A través de la red social X, un usuario publicó un video desde las afuera del Campín, en donde se escucha a la cantante ensayando ‘Antología’, uno de los más grandes éxitos de la colombiana Shakira.

Esto sorprendió a los asistentes del concierto, quienes esperaban ese anhelado momento durante el concierto de Dua Lipa, pues se suponía que interpretaría un tema de la barranquillera, o de Karol G y Juanes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Beéle vivió una noche histórica en Bogotá con Arcángel Beéle

Arcángel se une a Beéle en su sexta fecha del Movistar Arena: así se vivió el espectaculo

Beéle vivió una noche histórica en Bogotá con Arcángel como invitado sorpresa en su sexta fecha del Movistar Arena.

Beéle rompe record. Beéle

Beéle confirma octava fecha en Bogotá y marca un hito sin precedentes en su trayectoria musical

Con ocho fechas en Bogotá, Beéle rompe récord y confirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del género urbano.

Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin Dua Lipa

IA revela qué canción en español cantaría Dua Lipa en su esperado concierto en Bogotá

Dua Lipa podría sorprender en Bogotá con un clásico latino, según la predicción de la Inteligencia artificial.

Lo más superlike

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

La versión web de WhatsApp puede representar riesgos si no se sabe usar, además hay que prevenirlos con una simple acción.

Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi revela sus planes tras ganar MasterChef Celebrity: "esperando a que RCN me llame"

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés Christian Nodal

Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”