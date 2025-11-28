¡Confirmado! Dua Lipa interpretará canción de Shakira en su concierto en Bogotá

La cantante Dua Lipa se presentará esta noche 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, prometiendo un show inolvidable, pues durante meses, sus fanáticos han esperado este día para por fin disfrutar de la música de la artista.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Qué se sabe sobre la llegada de Dua Lipa a Bogotá?

La famosa cantante llegó el pasado miércoles 26 de noviembre a Colombia y desde entonces, las reacciones de sus fanáticos no han parado, pues Dua Lipa ha contado con el acompañamiento de sus seguidores colombianos a todo lado a donde ha ido en la capital del país.

Durante su estadía en tierra colombiana, la artista ha visitado lugares emblemáticos en Bogotá y así mismo, se ha encontrado con personas muy amables que la han acogido con mucho amor, enseñándole el sabor y la emoción que caracteriza a los colombianos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

Así mismo, Dua Lipa ha disfrutado de shows privados en las calles de Bogotá, en donde jóvenes talentos le han mostrado que Colombia es un país lleno de diversidad, música, baile y diversión.

Por su lado, la familia de la artista no se queda atrás, pues salieron del hotel en donde se están hospedando con el fin de saludar a los seguidores colombianos, quienes también los acogieron con cariño y entusiasmo.

Se reveló la canción en español que cantará Dua Lipa en Bogotá. (AFP/ HENRY NICHOLLS)

¿Por qué se espera que Dua Lipa cante una canción en español en Bogotá?

En sus conciertos en los otros países latinoamericanos, la cantante ha sorprendido a sus fanáticos cantando una canción en español, pero no ha sido la misma en todos, pues precisamente, la artista interpreta un tema que sea del país en el que está.

Artículos relacionados Dua Lipa Estas son las primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia que desataron euforia entre sus fanáticos

En el caso de Argentina, allá interpretó “De música ligera”, en Chile “Tu falta de querer”, pero donde más sorprendió fue en Perú, haciendo su propia versión de “Cariñito”, canción del famoso colombiano Rodolfo Aicardi.

Por eso mismo, se esperaba con ansias y altas expectativas, saber cuál será la canción en español que interpretará Dua Lipa.

Dua Lipa interpretará canción de Shakira en Bogotá. (AFP/ Jamie McCarthy)

¿Cuál es la canción que cantará Dua Lipa en Bogotá?

A través de la red social X, un usuario publicó un video desde las afuera del Campín, en donde se escucha a la cantante ensayando ‘Antología’, uno de los más grandes éxitos de la colombiana Shakira.

Esto sorprendió a los asistentes del concierto, quienes esperaban ese anhelado momento durante el concierto de Dua Lipa, pues se suponía que interpretaría un tema de la barranquillera, o de Karol G y Juanes.