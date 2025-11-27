Estas son las primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia que desataron euforia entre sus fanáticos

Dua Lipa ya está en Bogotá y su llegada desató una ola de emoción entre los fanáticos que la esperaban frente al hotel.

Mañana será el concierto de Dua Lipa en Bogotá. (Foto Henry Nicholls/AFP)

La artista londinense salió a saludar y en cuestión de minutos las imágenes se hicieron virales, reflejando la expectativa que rodea su presentación en la capital colombiana.

La cantante británica aterrizó en la ciudad como parte de su gira mundial "Radical Optimism Tour", que incluye más de 70 fechas alrededor del planeta.

Bogotá se convirtió en una de las paradas más esperadas en Latinoamérica, luego de su paso por Perú y Argentina, donde también generó momentos memorables.

En Buenos Aires, por ejemplo, fue vista en el estadio La Bombonera disfrutando del clásico entre Boca Juniors y River Plate, lo que causó gran revuelo entre los hinchas y medios locales.

En Lima sorprendió al público al interpretar el tema tradicional “cariñito” junto a artistas locales, gesto que fue celebrado y viralizado en redes sociales.

Cada parada de la gira ha mostrado a una Dua Lipa más conectada con sus seguidores y con la esencia de cada país.

¿Cuándo será el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

Mañana 28 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá a miles de asistentes en una jornada que promete ser inolvidable.

El espectáculo contará con un montaje de gran formato, visuales de última tecnología y un repertorio que incluye los éxitos de su nuevo álbum "Radical Optimism", además de clásicos como "Levitating" y "Don’t Start Now".

La expectativa es alta, pues se trata de la segunda visita de la artista al país, y todo apunta a que será un show que marcará un hito en la memoria de sus seguidores colombianos.

La llegada de Dua Lipa a Bogotá no solo representa un concierto más dentro de su gira, sino un acontecimiento cultural que reafirma el lugar de la capital como epicentro de grandes espectáculos internacionales.

La ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos que han esperado meses por este momento, con boletería agotada desde las primeras semanas de venta.