Raúl Ocampo tuvo coqueta demostración en redes sociales dirigida a Claudia Bahamón

Raúl Ocampo hizo públicos sus afectos hacia Claudia Bahamón días después de terminarse MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón, Raúl Ocampo
Raúl Ocampo tuvo coqueta demostración en redes sociales dirigida a Claudia Bahamón | Foto del Canal RCN.

Durante esta semana, el programa de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity, estuvo en furor, tras llevarse a cabo la gran final de la producción del Canal RCN.

Uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025 fue el actor Raúl Ocampo, aunque no logró ser semifinalista, demostró tener talento culinario y, además, cercanía con la presentadora Claudia Bahamón.

¿Cuál fue la demostración de afecto de Raúl Ocampo a Claudia Bahamón?

En MasterChef fue notorio el aprecio y respeto entre Claudia Bahamón y Raúl Ocampo; tanto la presentadora como el actor tenían buena relación y se reían entre sí.

Terminado el formato gastronómico y pasados los días desde la gran final, la cual ganó Violeta Bergonzi, hubo una coqueta manifestación por parte de Ocampo para Bahamón.

Raúl Ocampo, Claudia Bahamón
Raúl Ocampo y Claudia Bahamón son cercanos | Foto del Canal RCN.

Mediante una historia en su perfil de Instagram, Raúl Ocampo compartió una fotografía de Claudia Bahamón en la grabación de MasterChef Celebrity 2025. La instantánea es de la presentadora alzando las manos, así que el actor le escribió unas llamativas palabras a la conductora principal de la cocina más importante del mundo.

"Las manos arriba más lindas", escribió Raúl Ocampo y etiquetó a Claudia Bahamón.

 

¿Cómo fue la participación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025?

Raúl Ocampo quería llegar hasta la final de MasterChef Celebrity 2025, pero no lo logró. Pese a que fue de las celebridades más destacadas, un error le costó su permanencia en la producción culinaria del Canal RCN. Quedó fuera del top 6.

La participación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity se destacó por su combinación de técnica, creatividad y una personalidad tranquila que conquistó a muchos de sus seguidores y los televidentes como tal.

Raúl Ocampo
Raúl Ocampo cuando fue eliminado de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Desde que comenzó la competencia gastronómica, el actor mostró un estilo propio en la cocina, apostándole a preparaciones precisas y bien pensadas. Aunque enfrentó momentos de tensión y varios retos complicados, supo mantener la compostura y evolucionar.

Cuando fue eliminado, las reacciones fueron bastantes porque no querían verlo fuera. Se hizo muy buen amigo de las exparticipantes Valeria Aguilar y Valentina Taguado.

