Megaland llega al Campín tras sus 20 años: ¿cuándo inicia su preventa?

Uno de los eventos musicales más reconocidos en la industria musical es el festival Megaland , el cual se ha convertido en uno de los preferidos por parte de los fanáticos de los ritmos urbanos.

Además, se aproxima la fecha del festival Megaland 2025 , en el que miles de oyentes tendrán la oportunidad de escuchar a reconocidos artistas, quienes cantarán en directo varios de sus éxitos musicales en El estadio Nemesio Camacho El Campín , en la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo será la preventa para las boletas del Megaland 2025?

Cabe destacar que tras la próxima presentación del Megaland 2025, muchos internautas han generado múltiples comentarios en las plataformas digitales acerca de la fecha del lanzamiento de la preventa.

La fecha del lanzamiento de la preventa de este importante evento musical se llevará a cabo el próximo viernes 10 de octubre a través de Ticket Master.

Sin duda, muchos fanáticos de este reconocido evento se han encontrado bajo a la expectativa de conocer el nombre de los intérpretes que se presentarán en este esperado evento musical.

Además, se compartirán todos los detalles del cartel de artistas que estarán presentes en el Megaland 2025 este martes 14 de octubre a las 6:00 p.m .

¿Cuándo se conocerá el cartel oficial del Megaland 2025?

¿Dónde y cuándo será la próxima edición del festival Megaland 2025?

Es clave mencionar que el escenario de los anteriores Megaland se realizaban en el parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, internautas han generado diversas opiniones acerca a del lugar en el que se realizará este evento.

El escenario principal en el que se llevará a cabo el Megaland 2025 será en El Estadio Nemesio Camacho el Campín, el próximo sábado 29 de noviembre.

¿Qué expectativas existen sobre el cartel del Megaland 2025?

En esta edición especial del festival musical, los organizadores han sorprendido a los fieles fanáticos del evento que trabajarán en la innovación audiovisual y sonora, pues esperan cumplir con todas las expectativas.