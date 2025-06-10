Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Megaland cumple 20 años! Descubre cuándo y dónde será el festival más esperado del 2025

Megaland, el festival más importante de reguetón en Colombia celebra 20 años de historia. ¡Prepárate para vivir la experiencia!

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El festival Megaland 2025 confirmó la fecha y el escenario para su próxima edición, que conmemorará los 20 años de historia del evento.

¿Qué se espera del cartel de Megaland 2025?

El 29 de noviembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín volverá a recibir a miles de fanáticos de la música que cada año esperan esta cita para cantar, bailar y vivir la experiencia Megaland.

Producido por Megalive, marca de entretenimiento del Canal RCN, en colaboración con Páramo Presenta, el festival se ha convertido en un referente de los grandes espectáculos musicales del país.

En esta edición especial, los organizadores prometen una experiencia visual y sonora sin precedentes, con tecnología de punta y un montaje que celebrará dos décadas de historia.

Durante los últimos años, el evento ha logrado reunir a exponentes del pop, el reguetón, la música popular y el trap, en un espacio diverso donde confluyen distintos ritmos y generaciones.

Aunque la lista oficial de artistas aún no se ha anunciado, las expectativas son altas.

En la edición anterior, más de 20 intérpretes nacionales e internacionales subieron al escenario, entre ellos Wisin, Emilia, Mora, Luis Alfonso y Fariana, quienes pusieron a vibrar al público con sus grandes éxitos.

El cartel de 2025 buscará superar ese impacto con una mezcla de figuras consolidadas y nuevas promesas de la escena urbana y pop latino.

Los organizadores han adelantado que los nombres se revelarán muy pronto a través de los canales oficiales del festival.

¿Dónde se podrán conseguir las boletas para Megaland 2025?

Las entradas para el festival de reguetón más importante del país estarán disponibles en las próximas semanas a través de las plataformas digitales del evento y los medios aliados.

Se espera que las localidades del estadio se ajusten a diferentes públicos, desde los fanáticos que prefieren estar cerca del escenario hasta quienes buscan disfrutar del espectáculo desde las gradas.

Con esta edición, Megaland, el festival más importante de reguetón en Colombia cumple 20 años desde su primera versión. El evento, que invita La Mega, promete una celebración especial con música, sorpresas y los artistas más destacados del género urbano.

 

