Yailin, la más viral reveló su nueva intervención estética: ¿se quitará costillas?

El pasado lunes 24 de noviembre, un video de un médico estético empezó a circular en redes sociales, en donde los internautas conocieron que la cantante, Yailin, la más viral, se hará un nuevo procedimiento en su cuerpo.

¿Qué dijo Yailin, la más viral sobre su nuevo procedimiento estético?

Por medio del video publicado por el especialista estético, la cantante dominicana, Yailin la más viral, reveló que apenas supo del trabajo del profesional, quiso que él trabaje en su cuerpo y cambiar su aspecto, a través de un retoque.

La artista confesó que el doctor es especialista en transformar la cintura de sus pacientes, pero aclaró que “no se trataría de quitarse las costillas”, aunque ahí sea la zona en la que trabaje el médico.

¿Cuál será el nuevo procedimiento estético que se hará Yailin, la más viral?

Aunque la dominicana dejó claro que no le quitarían nada de su cuerpo para su cambio estético, se sabe a través de redes sociales que el médico que la intervendrá es especialista en procedimientos de costilla con la técnica ‘Ribxcar’.

Yailin sorprende al contar el retoque de cintura que se realizará. (AFP / IDia Dipasupil)

Esta intervención estética es poco invasiva y el objetivo que tiene es finar la cintura, por medio del ultrasonido para moldear las costillas flotantes (10, 11 y 12) a través de una pequeña incisión, sin necesidad de cortes visibles.

Con este procedimiento, Yailin, la más viral podrá tener una cintura más definida y estrecha, sin necesidad de quitarle partes de sus costillas.

¿Cuáles han sido los comentarios que ha recibido Yailin tras revelar su nuevo procedimiento estético?

Las reacciones sobre las revelaciones de Yailin, la más viral, no se hicieron esperar, pues a través de la publicación que hizo el doctor con la cantante, varios usuarios de Instagram se despacharon en contra de ella y le pidieron que mejor “se intervenga el cerebro”.

Yailin confirma nuevo cambio estético y recibe críticas. (AFP Giorgio VIERA)

“Esta mujer se hace cambios cada semana. Esa niña necesita ayuda. Está probando todos los doctores”, estos y más, fueron los duros comentarios contra la cantante.

Sin embargo, no todo fue malo, porque así mismo, hubo internautas que la apoyaron ante su decisión y desearon que su intervención estética salga muy bien.