Nanis Ochoa reveló el pensamiento que la marcó antes de su operación facial

Así describió Nanis Ochoa los segundos más tensos previos a su operación facial: “quería que me pusieran la anestesia”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan qué pasó por la mente de Nanis Ochoa antes de su operación facial
El pensamiento que sorprendió a Nanis Ochoa instantes antes de su operación facial. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Nanis Ochoa reapareció en sus redes sociales tras varios días de su reciente operación facial, para revelar más detalles sobre este procedimiento. Allí confesó cuál fue el pensamiento que la marcó instantes antes de ese momento.

¿Cuál fue el pensamiento que marcó a Nanis Ochoa antes de su operación facial?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Nanis Ochoa reveló detalles poco conocidos de su reciente intervención facial.

Nanis Ochoa reaparece con drástico cambio en su rostro y deja a todos sorprendidos
Así luce Nanis Ochoa tras su transformación facial: las imágenes impactan. (Foto Canal RCN).

La presentadora aprovechó la pregunta de una seguidora sobre si había sentido algún miedo momentos previos a su intervención para compartir su experiencia frente a esta situación, que más allá de lo estético buscaba mejorar su calidad de vida.

Según comentó Ochoa, el día de la intervención habría sido uno de los más esperados, por lo que el sentimiento de miedo nunca estuvo presente. Por el contrario, predominaba la emoción por lograr obtener todos los beneficios de este procedimiento.

“Esto fue minutos antes de que me prepararan para c1rug1a. No tenía miedo, tenía un sueño horrible y ya quería que me pusieran la anestesia, no me puse a pensar en lo malo ni en la parte negativa de la c1rug1a, solo pensaba en todos los beneficios de ella”.

Actualmente Nanis Ochoa se encuentra en recuperación, pero todo parece ir a la perfección, así lo dejó ver la presentadora por medio de esta misma red social junto a su c1ruj4n0.

¿Cuál fue la intervención que Nanis Ochoa se realizó en el rostro?

Nanis Ochoa decidió realizarse una c1rug1a ortognática, un procedimiento quirúrgico que busca corregir la posición de los huesos de la mandíbula y el maxilar cuando estos se encuentran desalineados.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se hizo cirugía en el rostro
Exparticipante de La casa de los famosos se hizo procedimiento en el rostro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El objetivo de este procedimiento en le caso de Nanis Ochoa era lograr una mejora en las vías respiratorias ya que, según comentó la presentadora, tenía la tráquea muy pequeña y el tabique desviado.

Esto ocasionaba que Ochoa padeciera de apnea del sueño y no pudiera descansar de manera óptima.

