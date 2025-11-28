Violeta Bergonzi reveló que habló por teléfono con Alejandra Ávila tras ganar MasterChef: ¿qué le dijo?

El reciente triunfo de Violeta Bergonzicomo ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente porque hay opiniones dividas entre los televidentes, pues como es normal, cada persona tenía a una candidata favorita para ganar el título.

¿Qué respondió Violeta Bergonzi respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales tras ganas MasterChef?

En entrevista con Mañana Express, la ganadora dio a conocer su punto de vista frente a los comentarios negativos por parte de los usuarios, dejando ver que las opiniones de los demás no le afectan, sobre todo si vienen de parte de personas que hablan desde el desconocimiento, pues ella más que nadie tiene claro cuál fue su proceso, y no está dispuesta a permitir que terceros la afecten.

En cambio, sí afirmó que, cuando se trata de apreciaciones de personas que sí hacen parte de su círculo, si le interesan, tal es el caso de Alejandra Ávila, con quien, según lo comentó, tuvo la posibilidad de hablar tan pronto se conoció al aire el nombre de la ganadora.

"Que lo reconozcan personas como Alejandra, que era para mí mi competencia directa", relató Violeta. "Yo ayer pude hablar por teléfono con ella, apenas se acaba el programa para escuchar su felicidad, sus felicitaciones, porque ella sabe lo que esto era para mí, sabe cuánto sacrifiqué, agregó.

¿Violeta Bergonzi habló con Alejandra Ávila tras su triunfo?

En medio de sus palabras, la expresentadora de Buen día Colombia no dudó en asegurar que, si la situación hubiese sido al contrario, es decir que Alejandra se llevara la victoria, ella también habría entendido las ganas y el sacrificio que hizo la actriz para llegar a ese punto de la competencia, eso sí, sin desmeritar el trabajo y la preparación de Carolina Sabino y Valentina Taguado.

"Como hubo una cercanía con Aleja y hay un vínculo, eso es lo que a mí me importa, la opinión de la gente que me apoyó, que vio lo que sufrí, lo que lloré y lo que crecí en la cocina, de resto la gente puede opinar lo que se le de la gana", concluyó la exparticipante.

Por ahora, la también empresaria continúa haciendo su gira por los diferentes medios de comunicación contando lo que fue su experiencia por este formato y lo que se viene de aquí en adelante tras ganarse la suma de 200 millones de pesos.