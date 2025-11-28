Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara enternece al reverla nuevos detalles del físico de su hija Emilia, ¿mostró su rostro?

La cantante Paola Jara compartió una emotiva fotografía de Emilia en donde mostró detalles de su físico: "Qué niña más linda".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara compartió emotiva foto de su hija
Paola Jara sorprendió con foto de su hija. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Los nombres de Paola Jara y Jessi Uribe han estado acaparando las tendencias en las últimas semanas por todo el tema del nacimiento de su hija Emilia.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

La artista antioqueña y el cantante bumangués han estado alejados de redes sociales tras el nacimiento de su hija.

Precisamente, la pareja reveló que habían decidido desconectarse de todo durante estos primeros meses para concentrarse en su crecimiento y disfrutar de esta etapa.

Sin embargo, Paola Jara en los últimos días ha compartido algunos detalles de cómo ha vivido todo su proceso como mamá primeriza.

La cantante de "Mala mujer" sorprendió a sus seguidores en la jornada del 28 de noviembre con una fotografía de su hija en donde mostró nuevos detalles de su físico.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió tierna foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué detalles del rostro de Emilia dejó ver Paola Jara?

Algo que tiene a los seguidores de Jessi Uribe y Paola Jara con gran intriga es ver el rostro de la menor.

La cantante compartió una enternecedora fotografía que subió un familiar suyo de su pequeña hija en donde la mostro envuelta en unas cobijas y la pequeña se ve luciendo un traje blanco.

El ser querido de la artista dejó ver las manos de Emilia y parte de su cabeza, ya que decidió tapar su rostro con un emoji de cara enamorada.

Junto al emoji, el familiar de Paola Jara se mostró encantado con la pequeña y expresó que era demasiado linda tras poder ver su rostro.

Qué niña más linda.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su hija?

Esta nueva fotografía de Paola Jara dejó ver nuevos detalles del físico de Emilia, como su cabello y parte de su cabeza, algo que encantó a sus seguidores.

Sin embargo, fiel a lo que revelaron con Jessi Uribe antes del nacimiento de la menor, por el momento no revelaran el rostro de ella.

La pareja de cantantes anunciaron semanas atrás antes de su nacimiento que no dejarían ver el rostro de Emilia por decisión de Jessi Uribe, quien aseguró que había tenido malas experiencias con sus otros cuatro hijos con comentarios malintencionados de internautas.

 

Paola Jara reaparece tras dar a luz
Paola Jara y Jessi Uribe tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su hija. (AFP / Jason Koerner - Freepik)
