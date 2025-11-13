Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se burla del look de la Piry y la compara con Yailín: así reaccionó Karina García

Yina Calderón compara a la Piry con Yailín y provoca la reacción de Karina García en el reality.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón compara a la Piry con Yailín y desata la risa y reacción de Karina García
Yina Calderón causa polémica al comparar el look de la Piry con el de Yailín frente a Karina García. (Fotos: Canal RCN y AFP)

La empresaria e influencer Yina Calderón vuelve a ser tema de conversación en La mansión de Luinny, luego de que hiciera un comentario burlón sobre el vestuario de su compañera Piry.

¿Por qué Yina Calderón se burló del vestuario de la Piry en el reality internacional?

Durante una de las transmisiones del reality, Yina comparó el look de la participante con el estilo de la cantante dominicana Yailín, “la más viral”, lo que generó una reacción inmediata de Karina García.

En una reunión dentro de La mansión de Luinny, la participante conocida como la Piry hablaba de su vestuario y de lo mucho que le gustaba la moda, cuando Yina Calderón la interrumpió diciendo que por eso le parecía que su ropa se parecía a la de Yailín.

“Yailín, ven a buscar tus chiros acá”, dijo entre risas Yina C.

La Piry no se quedó callada y arremetió contra la empresaria, asegurando que su comentario no tenía gracia y que ella debía respetar su estilo.

También le recordó que trabaja en un programa y que no era correcto burlarse de la cantante dominicana, a quien Yina había llamado “vieja”.

Mientras tanto, Yina le pedía que se pusiera de pie para ver completo el look, lo que generó carcajadas entre los demás participantes del reality.

Yina Calderón compara a la Piry con Yailín y desata la risa y reacción de Karina García
Yina Calderón causa polémica al comparar el look de la Piry con el de Yailín frente a Karina García. (Foto: AFP)

Poco después, Calderón hizo un nuevo comentario que provocó la reacción de la modelo paisa Karina García, a quien mencionó directamente: “Karina García y yo estuvimos en el Stream Fighters 4 y Yailín tenía un look muy parecido al que tú tienes”, dijo, refiriéndose a la Piry.

Aunque Karina intentó decir algo, sus palabras no se escucharon claramente debido al alboroto de los demás participantes.

Por otro lado, la Piry continuó discutiendo con Yina Calderón, insistiendo en que su intención era burlarse y no hacer un simple comentario. Ante esto, Luinny intervino y le preguntó a Karina sobre lo ocurrido.

Yina Calderón compara a la Piry con Yailín y desata la risa y reacción de Karina García
Yina Calderón causa polémica al comparar el look de la Piry con el de Yailín frente a Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre el comentario de Yina Calderón hacia la Piry?

“Tenía solo las medias”, bromeó Luinny, provocando la risa de Karina García. Ella intentó explicarle a la Piry que Yina solo estaba diciendo que su atuendo se parecía al de Yailín, sin mala intención.

Sin embargo, Yina Calderón siguió con el tema y repitió entre risas: “Yailín, si no encuentras tu ropa, aquí está”, lo que volvió a causar carcajadas entre los asistentes y espectadores del reality internacional.

 

