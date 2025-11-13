Yina Calderón causa revuelo con inesperada petición para su rival en el reality: “no me cae mal”

La influencer colombiana Yina Calderón sigue dando de qué hablar con su participación en La mansión de Luinny. Esta vez causó curiosidad tras pedir votos para su compañera conocida como Piry.

¿Por qué Yina Calderón pidió apoyo para la Piry tras su fuerte enfrentamiento en el reality?

La empresaria causó conmoción al mostrarse frente a una de las cámaras del reality internacional en República Dominicana, en la que se le ve en pijama pidiendo un sorpresivo favor.

“Necesito pedirles un favor, quiero que me ayuden votando por la Piry”, fueron las palabras que Yina usó; sin embargo, explicó cuál fue la razón de esta decisión.

Cabe recordar que la colombiana ha tenido varios inconvenientes con esta participante, en los que incluso uno se salió de control, cuando Yina la empujó y la lanzó a la piscina, causando que se golpeara la cabeza.

Debido a esto, Luinny había tomado la decisión de que la colombiana debía salir del reality expulsada, advertencia que tenía por un inconveniente anterior, en el que él le había llamado fuertemente la atención por su comportamiento.

Sin embargo, para sorpresa de todos los seguidores del reality internacional, la misma Piry pidió que no expulsaran a Yina Calderón. Luego de que los otros participantes votaran a favor de la colombiana, ella se quedó.

Yina Calderón pide apoyo para la Piry y deja a todos confundidos (Buen día, Colombia)

¿Por qué Yina Calderón pidió votos a favor de la Piry?

En esta ocasión, Yina Calderón decidió hacer esta petición a sus seguidores debido a que ella finalmente la ayudó.

“De todas maneras, la pajarraca si hubiera querido me hubiera sacado, ya que Luinny me expulsó y la pajarraca no me sacó. En el fondo no me cae mal la pajarraca”, dijo susurrando para que no se dieran cuenta los otros participantes.

Y terminó diciendo que, si la podían ayudar, se los agradecería. Pero más adelante se le ve a Yina con otros participantes y niega haber hecho la solicitud.

Yina Calderón pide apoyo para la Piry y deja a todos confundidos(Canal RCN)

“No, yo no he pedido votos para la pajarraca”, afirmó, pues en el súper chat los internautas delataron a la colombiana.

E incluso dice que se vaya la pajarraca. Por supuesto, los comentarios de los usuarios en internet no se hicieron esperar, diciendo que lo que hace en realidad es estrategia. Incluso la tildan de Annabelle, la icónica muñeca de las películas de terror de la saga El Conjuro, por su peculiar pijama.