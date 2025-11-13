Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón causa revuelo con inesperada petición para su rival en el reality: “no me cae mal”

Yina Calderón sorprendió al pedir apoyo para su rival en el reality tras su polémico enfrentamiento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón sorprende al pedir votos para su rival tras fuerte en el reality
Yina Calderón pide apoyo para la Piry y deja a todos confundidos (Canal RCN)

La influencer colombiana Yina Calderón sigue dando de qué hablar con su participación en La mansión de Luinny. Esta vez causó curiosidad tras pedir votos para su compañera conocida como Piry.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón pidió apoyo para la Piry tras su fuerte enfrentamiento en el reality?

La empresaria causó conmoción al mostrarse frente a una de las cámaras del reality internacional en República Dominicana, en la que se le ve en pijama pidiendo un sorpresivo favor.

“Necesito pedirles un favor, quiero que me ayuden votando por la Piry”, fueron las palabras que Yina usó; sin embargo, explicó cuál fue la razón de esta decisión.

Artículos relacionados

Cabe recordar que la colombiana ha tenido varios inconvenientes con esta participante, en los que incluso uno se salió de control, cuando Yina la empujó y la lanzó a la piscina, causando que se golpeara la cabeza.

Debido a esto, Luinny había tomado la decisión de que la colombiana debía salir del reality expulsada, advertencia que tenía por un inconveniente anterior, en el que él le había llamado fuertemente la atención por su comportamiento.

Sin embargo, para sorpresa de todos los seguidores del reality internacional, la misma Piry pidió que no expulsaran a Yina Calderón. Luego de que los otros participantes votaran a favor de la colombiana, ella se quedó.

Yina Calderón sorprende al pedir votos para su rival tras fuerte en el reality
Yina Calderón pide apoyo para la Piry y deja a todos confundidos (Buen día, Colombia)

¿Por qué Yina Calderón pidió votos a favor de la Piry?

En esta ocasión, Yina Calderón decidió hacer esta petición a sus seguidores debido a que ella finalmente la ayudó.

Artículos relacionados

“De todas maneras, la pajarraca si hubiera querido me hubiera sacado, ya que Luinny me expulsó y la pajarraca no me sacó. En el fondo no me cae mal la pajarraca”, dijo susurrando para que no se dieran cuenta los otros participantes.

Y terminó diciendo que, si la podían ayudar, se los agradecería. Pero más adelante se le ve a Yina con otros participantes y niega haber hecho la solicitud.

Yina Calderón sorprende al pedir votos para su rival tras fuerte en el reality
Yina Calderón pide apoyo para la Piry y deja a todos confundidos(Canal RCN)

“No, yo no he pedido votos para la pajarraca”, afirmó, pues en el súper chat los internautas delataron a la colombiana.

E incluso dice que se vaya la pajarraca. Por supuesto, los comentarios de los usuarios en internet no se hicieron esperar, diciendo que lo que hace en realidad es estrategia. Incluso la tildan de Annabelle, la icónica muñeca de las películas de terror de la saga El Conjuro, por su peculiar pijama.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!