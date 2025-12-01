Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alofoke le hizo una tentadora propuesta a Mariana Zapata para que no dejara el reality

Alofoke le hizo una propuesta a Mariana Zapata para que siguiera en el reality, pero ella la rechazó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La propuesta que le hizo Alofoke a Mariana Zapata para que no se fuera
La propuesta de Alofoke a Mariana Zapata antes de su salida. (Foto: Canal RCN)

La influencer y modelo colombiana Mariana Zapata dejó recientemente el reality internacional La casa de Alofoke. Aunque su estadía era temporal, el influencer dominicano le hizo una propuesta para que se quedara hasta el final del programa.

¿Cuál fue la propuesta de Alofoke para Mariana Zapata en reality internacional?

El mejor amigo de Mariana Zapata había confirmado días atrás, a través de sus redes sociales, que la modelo debía abandonar el reality por asuntos laborales pendientes en Colombia.

La noticia tomó por sorpresa a la modelo paisa, quien en medio de una conversación con Alofoke mencionó que debía hablar con su amigo, pues al parecer no sabía que él ya lo había anunciado.

No obstante, Mariana Zapata abandonó el reality grabado en República Dominicana, a pesar de la propuesta que le hizo Alofoke para que se quedara hasta el final del programa.

Durante una conversación mientras compartían algunos alimentos, el locutor dominicano habló directamente con la modelo y le preguntó si le gustaría quedarse hasta el final del programa que sería hasta el 28 de noviembre, además de ofrecerle ropa de marca:"Te compro ropa".

La propuesta que le hizo Alofoke a Mariana Zapata para que no se fuera
Mariana le respondió que eso dependía de lo que él hiciera. Alofoke, sorprendido, le insistió: “¿Cómo así?”. A lo que ella agregó que no le gustaban muchas cosas de su comportamiento.

¿Por qué Mariana Zapata decidió no aceptar la propuesta de Alofoke?

La modelo fue enfática en que no le gustó la manera en la que el locutor la habría sacado del estudio, diciéndole: “Claro, tú dices que solo entran artistas, y pues eso lo sé, pero me sentí mal”, fueron las palabras de la influencer.

Luego, Mariana se dio cuenta de que Alofoke había publicado el video en redes sociales en tono de burla. Además, habló del hate que recibe en internet y cómo ese tipo de contenidos alimentan aún más esos comentarios negativos hacia ella.

La propuesta que le hizo Alofoke a Mariana Zapata para que no se fuera
Desde su ingreso al reality internacional, la modelo ya había tenido un inconveniente con Alofoke, cuando él la cuestionó por uno de sus exnovios y se burló de la condición que tiene, además de usar una frase ofensiva con la que la relacionan en redes sociales.

Y aunque ella le había confirmado que se quedaba hasta el final, después de la insistencia del dominicano, incluso con estrechón de manos, solo con la condición de que él no se metiera con ella, sin embargo la influencer abandonó la casa.

 

