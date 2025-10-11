Mariana Zapata habría dejado La casa de Alofoke y su amigo reveló los verdaderos motivos de su salida

La influenciadora y modelo colombiana Mariana Zapata se convirtió en tema de conversación luego de que habría salido de La casa de Alofoke, el reality dominicano que ha ganado gran popularidad en plataformas digitales.

¿Por qué Mariana Zapata decidió abandonar La casa de Alofoke?

Su retiro se dio en medio de múltiples rumores sobre la presión que enfrentan los concursantes y los compromisos personales que la modelo debía cumplir fuera del programa.

Su mejor amigo fue quien confirmó la noticia a través de redes sociales, dejando claro que la decisión no se dio por conflicto alguno dentro del formato.

“Ahora es hora de soltar el proyecto”, escribió, haciendo alusión a que la propia producción quería mantenerla hasta la final del reality.

De acuerdo con la información que circula en redes, la participación de Zapata estaba pactada por tiempo limitado. Sin embargo, gracias al éxito que logró en poco tiempo, la producción le habría ofrecido continuar.

¿Mariana Zapata se fue de La casa de Alofoke? Esto dijo su mejor amigo en redes. (Foto: Canal RCN)

Aun así, los compromisos personales y laborales pendientes en Colombia la habría llevaron a tomar la decisión de regresar al país.

¿Qué pasará tras la salida de Mariana Zapata del reality internacional?

La partida de Mariana coincidió con la llegada de nuevas figuras al proyecto internacional, entre ellas la creadora de contenido Melissa Gate, con quien además tiene una complicada relación.

Y aunque la modelo paisa había dejado claro que esperaba el ingreso de la creadora de contenido para resolver algunos asuntos pendientes, al parecer no alcanzarán a verse en el reality internacional.

No obstante, Melissa Gate confirmó en sus redes sociales que ya se encontraba en República Dominicana para hacer su esperado ingreso, el cual, según se conoció, estaba pactado para este lunes.

Por supuesto, los comentarios en redes no se han hecho esperar. “Miedo de que Melissa la ponga en su lugar” o “Qué bueno que se va”.

Así como hubo otros en apoyo a la modelo colombiana que expresaron que bueno que salió luego de los polémicos comentarios de Alofoke para la modelo paisa.

“No soy seguidora de Mariana, pero me quedo sorprendida ella como permite que Alofoke la trate como la está tratando en ese reality”.