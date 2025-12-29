Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Duván Vergara sorprendió tras tatuarse en vivo durante nueve horas ¡Así luce!

Duván Vergara sorprendió al transmitir un tatuaje de nueve horas bajo sedación, un proyecto artístico que mantuvo atentos a miles de seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nueve horas, sedación y un solo diseño: así fue el impactante tatuaje de Duván Vergara.
Nueve horas, sedación y un solo diseño: así fue el impactante tatuaje de Duván Vergara. Foto AFP/MARTIN BERNETTI

Duván Vergara volvió a ser tendencia, esta vez lejos de una cancha de fútbol al captar la atención de sus seguidores tras compartir una experiencia poco común que dejó ver otra faceta de su personalidad, su relación con el arte y la manera en la que concibe su cuerpo como un lienzo.

A través de su canal de YouTube, el futbolista documentó un proceso de tatuaje que duró cerca de nueve horas continuas y que no pasó desapercibido en redes sociales.

¿Por qué Duván Vergara decidió someterse a un tatuaje de 9 horas?

El video comenzó con una oración dedicada a su bienestar, en la que quienes estaban presentes pidieron que todo saliera bien tanto en el diseño como en la sedación que sería necesaria para soportar una intervención tan prolongada.

El delantero explicó que llevaba tiempo planeando esta obra y que no se trataba de un simple impulso, para él, el tatuaje representa una pieza integral de su historia personal.

La intervención incluyó símbolos muy significativos, fichas de ruleta, números que considera de buena suerte y varios animales que, según ha contado, representan fortaleza, destino y protección.

La magnitud del diseño obligó a tomar una decisión poco habitual, permanecer sedado durante gran parte del procedimiento, lo que no solo permitió acelerar el trabajo del equipo de tatuadores, sino también garantizar que el resultado final tuviera coherencia visual entre la espalda y el pecho, logrando que todas las figuras se integraran como una sola obra artística.

¿Qué mostró la transmisión de Duván Vergara que sorprendió a los seguidores?

Más allá del tatuaje en sí, lo que llamó la atención fue la transparencia con la que Duván compartió el proceso, pues durante la transmisión, se evidenció el nivel de preparación previo, el cuidado médico y la importancia que el jugador le dio a su salud.

Duván estuvo sedado para soportar la intensidad y lograr un resultado artístico unificado.
Duván estuvo sedado para soportar la intensidad y lograr un resultado artístico unificado. / (Foto de Freepik)

Muchos destacaron la valentía del futbolista al exponer un procedimiento tan delicado, mientras otros se mostraron intrigados por el simbolismo detrás de cada detalle en el diseño.

¿Qué dice esta experiencia sobre Duván Vergara más allá del fútbol?

Para Duván Vergara el cuerpo no es solo una herramienta deportiva, sino también un medio de expresión, el tatuaje, lejos de ser decorativo, refleja momentos clave de su vida, creencias personales y la manera en la que entiende el destino.

Duván Vergara convirtió su cuerpo en un lienzo tras nueve horas de tatuaje bajo sedación.
Duván Vergara convirtió su cuerpo en un lienzo tras nueve horas de tatuaje bajo sedación. | Foto: Freepik

El hecho de convertir todo el proceso en contenido audiovisual también habla de su interés por conectar con el público desde un lugar más personal, demostrando que su identidad no se limita al rendimiento deportivo.

