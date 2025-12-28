Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Camilo Trujillo y su pareja serán papás? Esta foto alarmó a sus seguidores

El actor compartió una imagen junto a Daniela Lerc y no pasó desapercibida entre sus fans.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Ex de Camilo Trujillo le respondió a Yaya Muñoz
(Foto: Canal RCN)

El actor Camilo Trujillo volvió a ser tema de conversación, esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una publicación personal que despertó múltiples reacciones en redes sociales.

El artista, quien desde hace algunos meses confirmó su relación sentimental con Daniela Lerc, compartió una imagen que llevó a muchos a preguntarse si la pareja estaría esperando su primer hijo.

¿Camilo Trujillo será papá?

La fotografía fue publicada mientras ambos disfrutan de un viaje en República Dominicana, destino desde donde han compartido varias postales de descanso y momentos juntos.

Sin embargo, una imagen en particular llamó la atención: Camilo aparece sosteniendo con sus manos el abdomen de su pareja, acompañando la escena con un mensaje que dejó espacio para la interpretación.

Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
¿Quién es la nueva novia de Camilo Trujillo? | Foto: Canal RCN

Algo que no nos esperábamos, justo en este momento

Aunque el mensaje no menciona directamente un embarazo, fue suficiente para que los seguidores comenzaran a especular sobre una posible noticia familiar. En pocas horas, la imagen se replicó en distintas plataformas y generó comentarios divididos.

Algunos usuarios interpretaron la foto como una confirmación indirecta, mientras otros señalaron que no había información clara para afirmarlo. La ausencia de una aclaración inmediata por parte del actor o de su pareja incrementó la atención sobre el tema.

¿Quién es la novia del actor Camilo Trujillo?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre un embarazo. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones posteriores que respalden o desmientan los rumores, lo que mantiene la situación en el terreno de la especulación.

Un detalle clave que muchos seguidores no pasaron por alto es la fecha en la que se publicó la imagen. La fotografía apareció el 28 de diciembre, día en el que se celebra el Día de los Inocentes, una jornada tradicionalmente asociada a bromas.

Camilo Trujillo
Camilo Trujillo. Foto Canal RCN

Este contexto llevó a varios usuarios a pensar que se trataría de una broma planeada, aprovechando el alcance del actor y la atención que genera su relación. Otros seguidores, en cambio, consideraron que el mensaje podía tener un trasfondo real y que la fecha solo fue una coincidencia.

La reacción del público reflejó el interés constante que existe sobre la vida personal de Camilo Trujillo, especialmente desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ganó una mayor exposición mediática.

