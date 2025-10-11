Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La inesperada reacción de Mariana Zapata al oír la voz de Melissa Gate: “Estoy súper bien”

Mariana Zapata sorprendió con su reacción al escuchar a Melissa Gate, su rival en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Mariana Zapata al escuchar la voz de Melissa Gate
Mariana Zapata no ocultó su sorpresa al escuchar a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapata volvió a captar la atención de sus seguidores luego de reaccionar al escuchar a Melissa Gate, creadora de contenido con quien mantiene una marcada rivalidad.

Artículos relacionados

La escena ocurrió en medio de la expectativa por el ingreso de Melissa a la casa de Alofoke.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata cuando escuchó cantar a Melissa Gate en Alofoke?

En un video que circula en redes sociales, la modelo paisa se mostró sorprendida al escuchar la voz de Melissa Gate, en el clip se le ve a la Mariana hablándole a su fanaticada a través de la cámara.

“Estoy súper bien, la he pasado muy rico…” fueron las palabras que alcanzó a pronunciar la modelo cuando, de repente, escuchó en el altavoz de la casa donde se alojan los participantes del reality internacional la voz de Melissa diciendo: “Bloqueada…”.

Artículos relacionados

La modelo paisa se quedó en silencio, bajó la mirada y, con gesto de sorpresa, volvió a mirar la cámara intentando continuar la conversación con sus seguidores.

Y es que esto ocurrió justo antes de que se confirmara el ingreso de la exparticipante de La casa de los famosos 2 al reality internacional.

Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos comentaron que Melissa volverá a usar las icónicas frases que popularizó durante su paso por La casa más famosa.

La reacción de Mariana Zapata al escuchar la voz de Melissa Gate
Mariana Zapata no ocultó su sorpresa al escuchar a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

La expectativa sigue en aumento, pues la creadora de contenido ingresará este lunes al reality del reconocido locutor y creador dominicano.

¿Cuál será la reacción de Mariana Zapata al ver a Melissa Gate en Alofoke?

Uno de los temas que más ha generado conversación en redes es el posible reencuentro entre Mariana Zapata y Melissa Gate.

Artículos relacionados

En el pasado, ambas creadoras de contenido mantenían una estrecha amistad y compartían constantemente momentos juntas ante sus seguidores.

Sin embargo, esa cercanía quedó atrás. Su relación se deterioró tras una serie de indirectas y “tiraderas” en redes sociales, donde se acusaron mutuamente de ser falsas y convenientes, dando inicio a una evidente rivalidad que hoy vuelve a ser tema de conversación.

La reacción de Mariana Zapata al escuchar la voz de Melissa Gate
Mariana Zapata no ocultó su sorpresa al escuchar a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Mariana dejó claro que no tiene intención de abandonar La casa de Alofoke para evitar un encuentro sino todo lo contrario espera un cara a cara con Melissa Gate.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”