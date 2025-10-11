La inesperada reacción de Mariana Zapata al oír la voz de Melissa Gate: “Estoy súper bien”

Mariana Zapata volvió a captar la atención de sus seguidores luego de reaccionar al escuchar a Melissa Gate, creadora de contenido con quien mantiene una marcada rivalidad.

La escena ocurrió en medio de la expectativa por el ingreso de Melissa a la casa de Alofoke.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata cuando escuchó cantar a Melissa Gate en Alofoke?

En un video que circula en redes sociales, la modelo paisa se mostró sorprendida al escuchar la voz de Melissa Gate, en el clip se le ve a la Mariana hablándole a su fanaticada a través de la cámara.

“Estoy súper bien, la he pasado muy rico…” fueron las palabras que alcanzó a pronunciar la modelo cuando, de repente, escuchó en el altavoz de la casa donde se alojan los participantes del reality internacional la voz de Melissa diciendo: “Bloqueada…”.

La modelo paisa se quedó en silencio, bajó la mirada y, con gesto de sorpresa, volvió a mirar la cámara intentando continuar la conversación con sus seguidores.

Y es que esto ocurrió justo antes de que se confirmara el ingreso de la exparticipante de La casa de los famosos 2 al reality internacional.

Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos comentaron que Melissa volverá a usar las icónicas frases que popularizó durante su paso por La casa más famosa.

Mariana Zapata no ocultó su sorpresa al escuchar a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

La expectativa sigue en aumento, pues la creadora de contenido ingresará este lunes al reality del reconocido locutor y creador dominicano.

¿Cuál será la reacción de Mariana Zapata al ver a Melissa Gate en Alofoke?

Uno de los temas que más ha generado conversación en redes es el posible reencuentro entre Mariana Zapata y Melissa Gate.

En el pasado, ambas creadoras de contenido mantenían una estrecha amistad y compartían constantemente momentos juntas ante sus seguidores.

Sin embargo, esa cercanía quedó atrás. Su relación se deterioró tras una serie de indirectas y “tiraderas” en redes sociales, donde se acusaron mutuamente de ser falsas y convenientes, dando inicio a una evidente rivalidad que hoy vuelve a ser tema de conversación.

Por su parte, Mariana dejó claro que no tiene intención de abandonar La casa de Alofoke para evitar un encuentro sino todo lo contrario espera un cara a cara con Melissa Gate.