Jessi Uribe habló sobre el primer encuentro de Emilia con sus hermanos: ¿hubo presentación familiar?

Jessi Uribe contó si Emilia ya fue presentada a sus cuatro hermanitos, productos de su relación pasada con Sandra Barrios.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Emilia ya conoció a sus hermanitos? Jessi Uribe rompió el silencio
¿Emilia ya conoció a sus hermanitos? Jessi Uribe rompió el silencio. (Foto AFP: Frazer Harrison | Freepik).

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al revelar por primera vez si su pequeña hija Emilia, fruto de su relación con Paola Jara, ya había sido presentada a sus cuatro hermanitos, hijos de su anterior relación con Sandra Barrios.

¿Jessi Uribe ya presentó a Emilia con sus cuatro hermanitos?

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe fue consultado por uno de sus seguidores durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram sobre si su hija Emilia ya había sido presentada a sus cuatro hermanitos.

Paola Jara y Jessi Uribe
Así fue la primera Navidad de Paola Jara y Jessi Uribe. (AFP: Frazer Harrison)

Vale la pena recordar que Emilia nació hace casi mes y medio, por lo que este tema ha despertado curiosidad entre los seguidores de la pareja de cantantes.

A través de un video compartido en las historias de esta red social, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe reveló que, pese a que Emilia ya tiene poco más de un mes de nacida, aún no ha sido presentada oficialmente a sus otros cuatro hijos: Luna, Sara, Alan y Roy.

Paola Jara en Buen día Colombia.
La emotiva celebración del primer mes de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, el artista aseguró que este encuentro se dará muy pronto y confesó sentirse bastante nervioso por la reacción que puedan tener sus hijos mayores al conocer a la nueva integrante de la familia.

“Ya casi, tengo nervios”, expresó.

¿Jessi Uribe no pasó la Navidad con sus hijos mayores?

Luego de la repentina separación que tomó por sorpresas a sus cientos de seguidores, Jessi Uribe y Paola Jara finalmente lograron pasar Navidad juntos en familia en la comodidad de su casa. Sin embargo, la ausencia de sus cuatro hijos, producto de su relación con Sandra Barrios, se hizo notar.

La pareja de cantantes se mostró desde su hogar en medio de una celebración bastante tranquila debido a que Emilia aún se encuentra muy pequeña para disfrutar la experiencia completa de esta fecha especial.

Así mismo, internautas especulan que esto mismo sería la razón por la que los hijos mayores de Jessi Uribe no estuvieron presentes, sino que por el contrario pasaron esta fecha con su mamá, Sandra Barrios.

