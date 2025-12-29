Famoso influenciador entristece a sus fans al anunciar que se va de Colombia, ¿cuál fue la razón?

Un reconocido influenciador sorprendió a sus seguidores recientemente con una publicación en la que anunciaba junto a su familia que se iba de Colombia.

¿Cuál fue el reconocido influenciador que anunció que se va de Colombia?

El influenciador alemán, Dominic Fabian Wolf, les reveló a sus seguidores en la jornada del 28 de diciembre que se iba de Colombia tras varios años viviendo en el país junto a su esposa e hijo.

¡Hasta luego Colombia, muchas gracias por todo!

El creador de contenido en la imagen aparece con su familia y un letrero de gran tamaño con la frase: "Hasta luego Colombia".

En el pie de foto de la publicación, el alemán dejó un mensaje en que en principio anunciaba que se despedía con sentimientos encontrados tras más de una década en el país.

Han sido casi 10 años de muchas alegrías y aventuras.

El influenciador aseguraba que la decisión la habían tomado supuestamente pensando en el futuro de su hijo.

Pensamos en el futuro de nuestro hijo, y por eso queremos que crezca en Alemania. Posiblemente volvamos en unos años, no se aún.

El influenciador alemán sorprendió al despedirse de Colombia. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la verdad detrás de la despedida del influenciador Dominic Fabian Wolf de Colombia?

Dominic Fabian Wolf se mostraba bastante nostálgico con su mensaje de despedida de Colombia y solo dejaba palabras de agradecimiento.

Pero de verdad, muchas gracias por todo, los voy a extrañar a todos, pronto les comparto…

Sin embargo, tras estas palabras de despedida, el influenciador le dio un giro inesperado a su adiós al decir que todo era parte de una broma del Día de los Inocentes.

Nada, no les voy a compartir nada, ya que no me voy, es mentira, FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES. Ya se me pegaron sus mañas jaja

El influenciador alemán dejó claro que no se iba de Colombia y que solo quería jugarles una broma a sus seguidores por el Día de los Inocentes.

¿Qué reacciones dejó la supuesta despedida de Dominic?

Como era de esperarse esta publicación de Dominic Fabian Wolf ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Muchos le expresaron al influenciador que se habían creído sus palabras de despedida y más por la foto con su familia y las maletas listas.

Asimismo, muchos le expresaron su descontento por jugar con ellos y sus corazones de esa forma, no obstante, en Colombia es común que celebridades y famosos hagan este tipo de bromas a sus seguidores.