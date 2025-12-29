Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso influenciador entristece a sus fans al anunciar que se va de Colombia, ¿cuál fue la razón?

Dominic Fabian Wolf sorprendió al despedirse de Colombia junto a su familia a través de redes sociales, pero dejó inesperada confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dominic Fabian Wolf reveló que se va de Colombia.
Dominic Fabian Wolf reveló que está esperando bebé. (Foto Freepik)

Un reconocido influenciador sorprendió a sus seguidores recientemente con una publicación en la que anunciaba junto a su familia que se iba de Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reconocido influenciador que anunció que se va de Colombia?

El influenciador alemán, Dominic Fabian Wolf, les reveló a sus seguidores en la jornada del 28 de diciembre que se iba de Colombia tras varios años viviendo en el país junto a su esposa e hijo.

¡Hasta luego Colombia, muchas gracias por todo!

El creador de contenido en la imagen aparece con su familia y un letrero de gran tamaño con la frase: "Hasta luego Colombia".

En el pie de foto de la publicación, el alemán dejó un mensaje en que en principio anunciaba que se despedía con sentimientos encontrados tras más de una década en el país.

Han sido casi 10 años de muchas alegrías y aventuras.

El influenciador aseguraba que la decisión la habían tomado supuestamente pensando en el futuro de su hijo.

Pensamos en el futuro de nuestro hijo, y por eso queremos que crezca en Alemania. Posiblemente volvamos en unos años, no se aún.

Influenciador alemán
El influenciador alemán sorprendió al despedirse de Colombia. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la verdad detrás de la despedida del influenciador Dominic Fabian Wolf de Colombia?

Dominic Fabian Wolf se mostraba bastante nostálgico con su mensaje de despedida de Colombia y solo dejaba palabras de agradecimiento.

Pero de verdad, muchas gracias por todo, los voy a extrañar a todos, pronto les comparto…

Sin embargo, tras estas palabras de despedida, el influenciador le dio un giro inesperado a su adiós al decir que todo era parte de una broma del Día de los Inocentes.

Nada, no les voy a compartir nada, ya que no me voy, es mentira, FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES. Ya se me pegaron sus mañas jaja

El influenciador alemán dejó claro que no se iba de Colombia y que solo quería jugarles una broma a sus seguidores por el Día de los Inocentes.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones dejó la supuesta despedida de Dominic?

Como era de esperarse esta publicación de Dominic Fabian Wolf ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Muchos le expresaron al influenciador que se habían creído sus palabras de despedida y más por la foto con su familia y las maletas listas.

Asimismo, muchos le expresaron su descontento por jugar con ellos y sus corazones de esa forma, no obstante, en Colombia es común que celebridades y famosos hagan este tipo de bromas a sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz celebra el segundo gol de su equipo. Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz conmueve al mostrar fotografías de su nuevo embarazo

Descubre las primeras imágenes del embarazo de la esposa de Luis Díaz y cómo un gesto del futbolista ya había anticipado la noticia.

Aida Victoria Merlano y Westcol estarían juntos de nuevo y esta sería la prueba Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol son tendencia luego de que internautas señalaran un detalle que confirmarían una reconciliación.

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

Lo más superlike

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas