Mariana Zapata respondió sin filtro a Alofoke en pleno reality: “Conecta el cerebro con la boca”

Mariana Zapata reaccionó en vivo a los comentarios de Alofoke y dejó clara su posición en el reality.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata rompió el silencio y le respondió en vivo a Alofoke tras sus polémicas palabras. (Foto: Canal RCN)

La modelo e influencer Mariana Zapata, quien recientemente se unió a La casa de Alofoke, ha estado en medio de la polémica tras su ingreso al reality internacional en lugar de Valka.

¿Por qué Mariana Zapara confrontó a Alofoke en vivo?

Todo comenzó luego de que se viralizaran unos videos en los que el creador de contenido dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, hiciera comentarios no muy positivos sobre el ex de la modelo.

Además, el locutor dominicano lanzó algunas expresiones ofensivas hacia Mariana, lo que no pasó desapercibido en redes sociales y generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

Los comentarios de burla no solo vinieron de él, sino también de su expareja, Jlexis, quien también hace parte del reality.

Mariana Zapata rompió el silencio y le respondió en vivo a Alofoke tras sus polémicas palabras. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Mariana Zapata a Alofoke tras los comentarios del influencer?

Ante esto, la creadora de contenido digital paisa decidió responder y confrontarlo públicamente, dejando claro que es una persona fuerte. Aunque no expresó verbalmente su incomodidad tras los comentarios, sí dejó claras varias cosas.

En otro momento, mientras se encontraban en una sala, la paisa le dijo sin filtro que sabía que era una persona inteligente, pero que debía aprender a conectar lo que pensaba con lo que decía.

“Piensa y conecta el cerebro con la boca y con lo que sientes, porque dices una cosa afuera y acá dices otra”, expresó Mariana con determinación.

También le respondió: “No me eches la culpa a mí, yo no vine a apagar a nadie”, refiriéndose a su ex Jlexis. “Cada quien brilla de manera diferente”, agregó.

Mariana Zapata rompió el silencio y le respondió en vivo a Alofoke tras sus polémicas palabras. (Foto: Canal RCN)

Además, Mariana aclaró su posición en el juego: “Me trajiste a jugar, y yo estoy jugando”. Explicó que su intención en el reality era disfrutar la experiencia, no involucrarse en conflictos con su ex, Jlexis, con quien dejó claro que todo está en el pasado.

Mientras otra concursante le dijo que ella debió haber dicho que no a la invitación del reality, Mariana respondió: ‘¡Pero si me buscó por cielo y tierra!’

A lo Mariana Zapata explicó que decidió aceptar la invitación porque era una buena oportunidad para darse a conocer en otros países.

 

