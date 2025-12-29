¿Famoso futbolista engañó a su novia con estrella de Hollywood? Esto respondió

En los últimos días, las redes sociales y algunos portales internacionales se llenaron de rumores sobre una supuesta relación entre un reconocido futbolista y una famosa estrella de Hollywood.

La versión tomó fuerza rápidamente y desató todo tipo de comentarios, especialmente porque el deportista mantiene una relación sentimental conocida.

¿Quién es el reconocido futbolista y estrella de Hollywood que, supuestamente, están saliendo?

Los nombres que quedaron en el centro de la conversación fueron los del futbolista estadounidense Christian Pulisic y la actriz Sydney Sweeney, una de las figuras más comentadas de Hollywood en los últimos años.

La información comenzó a circular luego de que un medio italiano mencionara la posibilidad de un vínculo entre ambos. A partir de allí, la versión fue replicada por diferentes páginas y cuentas dedicadas al entretenimiento, lo que provocó que el rumor se expandiera rápidamente a nivel internacional.

Según lo publicado, el comentario tomó mayor fuerza cuando una cuenta de Instagram aseguró que Pulisic y Sweeney estarían saliendo. Sin embargo, en ese momento no existían imágenes, videos ni pruebas que respaldaran la supuesta relación. Aun así, el silencio inicial de los involucrados permitió que la especulación creciera y se convirtiera en tendencia.

El revuelo mediático no tardó en escalar, sobre todo porque el futbolista mantiene una relación estable desde hace varios meses. La conversación en redes se centró en una posible infidelidad, lo que llevó a miles de usuarios a opinar y sacar conclusiones sin confirmación oficial.

¿Qué dijo Christian Pulisic sobre la supuesta relación con Sydney Sweeney?

Ante el alcance que tomó el rumor, Christian Pulisic decidió pronunciarse públicamente para frenar la ola de especulaciones. El futbolista utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia y dejar clara su postura frente a la información que estaba circulando.

En su mensaje, pidió que se detuvieran las historias inventadas sobre su vida personal y llamó a que las fuentes fueran más responsables con el contenido que publican, señalando que este tipo de rumores pueden afectar directamente la vida de las personas.

“Por favor, paren con las historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes, esto puede afecta la vida de las personas”, escribió

Además, Pulisic reforzó su postura comentando en una publicación relacionada con el tema, donde aseguró que todo se trataba de noticias falsas y pidió que se dejara de lado lo que calificó como un rumor absurdo. Con estas declaraciones, el jugador dejó claro que no existe ningún vínculo sentimental con la actriz.

En medio de la polémica, también volvió a tomar relevancia el nombre de Alexa Melton, pareja de Pulisic desde hace varios meses. Alexa es una golfista profesional estadounidense que practica este deporte desde los 12 años. De acuerdo con lo que se conoce públicamente, ambos mantienen una relación desde 2024 y han sido vistos juntos en distintas ocasiones, además de compartir momentos en redes sociales.

Por su parte, Christian no es el único que tiene pareja. A Sydney Sweeney también se le ha vinculado sentimentalmente con Scooter Braun, lo que refuerza la idea de que el rumor carecía de fundamentos sólidos.

¿Quién es Christian Pulisic?

Christian Pulisic es un futbolista estadounidense considerado el jugador más importante de su país en la actualidad. Se desempeña como delantero y actualmente juega para el AC Milan, uno de los clubes más reconocidos de Italia. Además, es una de las figuras clave de la selección de Estados Unidos, donde se ha consolidado como referente dentro y fuera de la cancha.

Con esta aclaración pública, el futbolista buscó cerrar la polémica y poner fin a una historia que, según sus propias palabras, no tenía ningún sustento real.