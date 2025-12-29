Yina Calderón recibió flores de regalo y confesó estar “entusada”: ¿tiene nuevo amor?

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales a pocos días de que termine el año.

La empresaria e influenciadora compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram que despertaron curiosidad, comentarios y especulaciones entre sus seguidores, luego de revelar que recibió un inesperado regalo y que, emocionalmente, no se encuentra pasando por su mejor momento.

La creadora de contenido, conocida por su personalidad directa y sin filtros, dejó ver una faceta más vulnerable y volvió a poner su vida sentimental en el centro de la conversación digital.

¿Qué mostró Yina Calderón en sus historias?

Todo comenzó cuando Yina publicó una historia en la que mostraba un ramo de girasoles que había recibido como obsequio. El detalle llamó la atención no solo por el tipo de flores, sino porque la tarjeta que las acompañaba no tenía nombre del remitente.

En la dedicatoria solo se leía: “Para ti con mucho cariño. Flores de Dios”. Ante esto, la empresaria explicó que no sabía quién le había enviado el regalo, pero agradeció el gesto y aseguró que le pareció un detalle bonito.

Durante el video, Yina se mostró sorprendida y algo intrigada por el origen de las flores, lo que de inmediato despertó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de un admirador secreto o de alguien cercano a ella.

¿Yina Calderón pasó por una ruptura amorosa recientemente?

Minutos después, Yina volvió a publicar otra historia que terminó de encender la conversación. En el video se encontraba realizándose una keratina con productos de la marca de su amiga Epa Colombia, cuando decidió hablar abiertamente de cómo se sentía emocionalmente.

Con su característico tono sincero, reveló que estaba tomando licor porque se encontraba “entusada”, una palabra muy usada para referirse a una decepción o desamor. Incluso, bromeó sobre su estado de ánimo y dijo que estaba aceptando cualquier invitación con tal de distraerse.

“Estoy entusada. Tengo una tusa ni la hiju3put4. Mejor dicho si usted me quiere invitar matrimonio, bautizos, primeras comuniones, sancochada, marranada, todo digo que sí”, compartió

Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, fueron replicadas rápidamente, donde muchos interpretaron el mensaje como una señal de que estaría atravesando una ruptura o una situación sentimental complicada.

¿Yina Calderón tiene nueva pareja?

Aunque Yina Calderón no confirmó ni negó tener una nueva relación, en los últimos días ha compartido varios videos que sus seguidores han interpretado como posibles indirectas. En uno de ellos apareció cantando una canción de Karol G, lo que fue suficiente para que muchos comenzaran a especular sobre un nuevo romance o una decepción reciente.

El clip se volvió viral y generó todo tipo de análisis entre sus fans. Algunos aseguran que podría estar viviendo una tusa reciente, mientras otros creen que simplemente se trata de una etapa emocional y de contenido espontáneo, como suele hacer.

Por ahora, la empresaria no ha dado detalles concretos sobre su situación sentimental. Sin embargo, como suele ocurrir con Yina Calderón, cada publicación termina convirtiéndose en tema de debate.