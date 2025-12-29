Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri mostró su regalo de Navidad y el precio sorprendió a todos: más de $15 millones

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar el costoso regalo navideño que le dio su pareja, un bolso de lujo que encendió las redes.

Claudia Jaramillo Martínez
Andrea Valdiri mostró su regalo de Navidad
Andrea Valdiri mostró su regalo de Navidad y el precio sorprendió a todos: más de $15 millones. (Foto Canal RCN)

Las celebridades continúan compartiendo en redes sociales los regalos que recibieron durante las festividades.

Entre ellas, Andrea Valdiri llamó la atención de sus seguidores al mostrar el obsequio que recibió por parte de su pareja en Navidad, un detalle que no pasó desapercibido por su exclusividad y alto costo.

La creadora de contenido y empresaria publicó un video en el que dejó ver el momento exacto en el que abre su regalo, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios quedaron sorprendidos por el precio del presente, ya que se trata de un artículo de lujo cuyo valor supera los 15 millones de pesos colombianos.

¿Qué le regalaron a Andrea Valdiri de Navidad?

La pareja de Andrea Valdiri, Juan David Sepúlveda, le regaló a la barranquillera un bolso de diseñador de una de las casas de moda más reconocidas del mundo.

Se trata de un bolso Dior Saddle, elaborado en piel de cordero graneado metalizado en color dorado, una de las versiones más llamativas y exclusivas de este icónico modelo.

En el video compartido por Valdiri, se observa cómo abre una caja azul y posteriormente saca la bolsa, característica de la marca Dior, en la que venía el bolso. Al descubrir el regalo, la influencer no ocultó su emoción y reaccionó con sorpresa y alegría, dejando ver su entusiasmo por el detalle recibido.

La muestra de afecto hacia su pareja también fue evidente, pues Andrea agradeció el gesto con muestras de cariño, destacando el significado del regalo más allá de su valor económico.

¿Cuánto cuesta un bolso saddle Dior?

Aunque en la página oficial de Dior no se publican los precios de manera directa y se invita a los clientes a realizar reservas en tienda para conocer el valor exacto, diferentes plataformas especializadas en moda de lujo confirman que los precios de los bolsos Saddle varían dependiendo del material, el diseño y la edición.

En el caso específico del bolso que recibió Andrea Valdiri, su precio ronda los 4.400 dólares, lo que equivale aproximadamente a 17 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio actual.

El regalo de Andrea Valdiri ronda los 4.400 dólares
El regalo de Andrea Valdiri ronda los 4.400 dólares, lo que equivale aproximadamente a 17 millones de pesos colombianos. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Juan David Sepulveda, pareja de Andrea Valdiri?

Juan David Sepúlveda es un empresario paisa de 35 años, vinculado al sector cárnico. Aunque anteriormente mantenía un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, desde que inició su relación con Andrea Valdiri ha tenido una mayor presencia en redes sociales.

Actualmente, el empresario cuenta con más de 337 seguidores en Instagram, donde ha compartido algunas fotografías junto a la barranquillera. La pareja hizo oficial su relación en esta red social el 11 de mayo de 2025, y desde entonces han publicado momentos de viajes, celebraciones y el apoyo de Juan David durante el enfrentamiento de Valdiri en Stream Fighters.

Además del regalo para Andrea, en sus historias también se mostraron los detalles que Juan David tuvo con las hijas de la influencer. A Isabella le obsequió varios implementos tecnológicos, entre ellos un mouse, audífonos y un Tesseract X, un gabinete gamer para PC. La emoción fue tal que la menor no pudo contener las lágrimas y agradeció el gesto del empresario.

Posteriormente, se ve cómo Isabella y Adhara le entregan regalos a Juan David: unas cajas de Dior cuyo contenido no fue revelado. Finalmente, Andrea le entrega una bolsa grande de Louis Vuitton, en la que se alcanza a ver una maleta, cerrando así un intercambio de regalos marcado por el lujo y los detalles familiares.

La pareja hizo intercambio de regalos
La pareja hizo intercambio de regalos que también incluyó a las hijas de la barranquillera. (Foto Canal RCN)
