Yailin reveló que ya no luchará más por Anuel en un en vivo: “Es de las dos”

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yailin reveló que ya no luchará más por Anuel en vivo: "Es de las dos"

Yailin La Más Viral volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de hacer una contundente confesión sobre su relación con Anuel AA.

La cantante dominicana aseguró que ya no luchará más por el artista puertorriqueño, una declaración que llega días después de que ambos fueran tendencia por unas imágenes navideñas que causaron confusión entre sus seguidores.

Durante Navidad, Yailin publicó en redes sociales unas fotografías en las que aparecía junto a Anuel y su hija Cattleya, lo que despertó rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, horas después se confirmó que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial, lo que desató críticas y especulaciones sobre las verdaderas intenciones de la cantante.

Lejos de calmarse, la polémica tomó un nuevo rumbo cuando Yailin apareció en un en vivo con sus seguidores y habló abiertamente sobre su vínculo con Anuel y la decisión que tomó frente a esa historia.

¿Qué dijo Yailin sobre Anuel en el en vivo?

Durante la transmisión en vivo, Yailin respondió preguntas de sus seguidores y se refirió directamente a Anuel, a quien llamó por el nombre de Jaime. En ese espacio, la artista aseguró que existen situaciones que el público desconoce y que, de hacerse públicas, sorprenderían a muchas personas.

La artista afirmó que Anuel siempre ha estado presente y por eso no tiene que luchar por él. Además agregó que el cantante era “de las dos”, haciendo referencia a la pareja actual de Anuel, Laury Saavedra.

Muchos en redes entendieron esa frase como una manera de decir que Yailin seguía viéndose con Anuel y que lo compartía con su nueva pareja.

Ante la insistencia de varias seguidoras, Yailin reiteró su postura y sostuvo que no está mintiendo sobre lo que dice. Incluso afirmó que, si sus declaraciones no fueran ciertas, cualquiera de los involucrados podría desmentirla públicamente.

Sus palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta tanto para Anuel como para su actual pareja, Laury Saavedra.

Yailin confesó que Anuel es "de las dos", haciendo referencia que comparte al cantante.
Yailin confesó que Anuel es "de las dos", haciendo referencia que comparte al cantante con su pareja actual.

¿Anuel ha respondido ante los comentarios de Yailin?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Anuel AA ni su pareja actual, Laury Saavedra, se han pronunciado públicamente sobre los comentarios realizados por Yailin durante el en vivo. Tampoco han emitido comunicados ni publicaciones en redes sociales relacionadas con el tema.

¿Cómo fue la relación de Anuel y Yailin?

Yailin y Anuel AA confirmaron su relación en enero de 2022 a través de redes sociales, noticia que rápidamente captó la atención de la prensa y del público. Meses después, en junio de ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio, consolidando una relación que siempre estuvo bajo el escrutinio mediático.

Sin embargo, en febrero de 2023, ambos anunciaron su separación. Pese a la ruptura, continuaron vinculados por el nacimiento de su hija Cattleya, quien llegó al mundo en marzo de 2023.

Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por declaraciones públicas, controversias en redes sociales y constantes especulaciones, que vuelven a surgir cada vez que alguno de los dos hace referencia al otro, como ocurrió recientemente con las palabras de Yailin

Yailin y Anuel confirmaron su relación en enero 2022 y terminaron en febrero de 2023.
Yailin y Anuel confirmaron su relación en enero 2022 y terminaron en febrero de 2023.
