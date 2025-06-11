Ex de Mariana Zapata le respondió a Alofoke tras burlas: “Yo le demuestro dónde está el mocho”

En un video que causó todo tipo de reacciones por el comentario de Alofoke, en el reality internacional sobre ex de Mariana Zapata.

¿Qué dijo Alofoke sobre Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata?

La creadora de contenido, quien recientemente se unió a La casa de Alofoke tras la polémica salida de Valka, vivió un momento incómodo luego de que Alofoke hiciera comentarios sobre su ex.

El creador de contenido dominicano, en medio de una conversación con otros participantes, mostró una foto del ex de Mariana Zapata, Santiago Arroyave, y le preguntó si ese era su novio: “¿mocho?”.

Además, comentó: “tenía mucha plata el tipo” y lanzó otro comentario: “el que se estaba comiendo a Mariana”.

Santiago Arroyave responde a Alofoke: 'Subámonos a un ring' (Foto: Canal RCN)

Pero no todo quedó allí, otros integrantes continuaron con los comentarios hacía el influencer colombiano. Incluso Jlexis, uno de los participantes y expareja de Mariana Zapata, también se refirió al tema.

Entre carcajadas dijo: “Ay, me duele la barriga. Ya tú sabes, no, pero se lo estaba comiend0 literal”, mencionó el modelo.

Mientras, Alofoke insistía en su tono de burla: “Literal, un mocho. No, no, pero tú te has comido de todo”.

Mariana Zapata reaccionó visiblemente incómoda cuando le preguntaron por un apodo usado de manera despectiva: “¿Por qué te dicen plato típico?”, por lo que la paisa trato de evitar la conversación.

¿Cómo respondió Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata tras comentario de Alofoke?

Los videos se han vuelto virales en redes, y han desatado una ola de comentarios negativos hacía el influencer dominicano por burlase de la discapacidad que tiene el influencer colombiano de nacimiento.

Es por ello que, Santiago Arroyave decidió responder con contundencia desde sus redes sociales tras comentarios de Santiago Matías, más conocido como Alofoke.

En las historias de su cuenta personal de Instagram donde suma un millón de seguidores, el influencer colombiano compartió los clips virales y su respuesta: