Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ex de Mariana Zapata le respondió a Alofoke tras burlas: “Yo le demuestro dónde está el mocho”

Santiago Arroyave, el ex de Mariana Zapata respondió con firmeza a las burlas de Alofoke sobre su discapacidad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata estalla contra Alofoke
Santiago Arroyave responde a Alofoke: 'Subámonos a un ring' (Foto: Canal RCN)

En un video que causó todo tipo de reacciones por el comentario de Alofoke, en el reality internacional sobre ex de Mariana Zapata.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alofoke sobre Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata?

La creadora de contenido, quien recientemente se unió a La casa de Alofoke tras la polémica salida de Valka, vivió un momento incómodo luego de que Alofoke hiciera comentarios sobre su ex.

El creador de contenido dominicano, en medio de una conversación con otros participantes, mostró una foto del ex de Mariana Zapata, Santiago Arroyave, y le preguntó si ese era su novio: “¿mocho?”.

Artículos relacionados

Además, comentó: “tenía mucha plata el tipo” y lanzó otro comentario: “el que se estaba comiendo a Mariana”.

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata estalla contra Alofoke
Santiago Arroyave responde a Alofoke: 'Subámonos a un ring' (Foto: Canal RCN)

Pero no todo quedó allí, otros integrantes continuaron con los comentarios hacía el influencer colombiano. Incluso Jlexis, uno de los participantes y expareja de Mariana Zapata, también se refirió al tema.

Entre carcajadas dijo: “Ay, me duele la barriga. Ya tú sabes, no, pero se lo estaba comiend0 literal”, mencionó el modelo.

Mientras, Alofoke insistía en su tono de burla: “Literal, un mocho. No, no, pero tú te has comido de todo”.

Mariana Zapata reaccionó visiblemente incómoda cuando le preguntaron por un apodo usado de manera despectiva: “¿Por qué te dicen plato típico?”, por lo que la paisa trato de evitar la conversación.

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata estalla contra Alofoke
Santiago Arroyave responde a Alofoke: 'Subámonos a un ring'. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondió Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata tras comentario de Alofoke?

Los videos se han vuelto virales en redes, y han desatado una ola de comentarios negativos hacía el influencer dominicano por burlase de la discapacidad que tiene el influencer colombiano de nacimiento.

Artículos relacionados

Es por ello que, Santiago Arroyave decidió responder con contundencia desde sus redes sociales tras comentarios de Santiago Matías, más conocido como Alofoke.

En las historias de su cuenta personal de Instagram donde suma un millón de seguidores, el influencer colombiano compartió los clips virales y su respuesta:

“Si sos tan bravito detrás de una pantalla, subámonos pues a un ring y te amarras una mano y nos damos pues. Yo le demuestro dónde está el mocho, pues. Locota”, escribió Santiago Arroyave.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo