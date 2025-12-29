¿Christian Nodal ya es parte del clan Aguilar? Pepe Aguilar lo llama “mi yerno”

Christian Nodal estuvo en el ojo público pero esta vez no por alguna polémica, sino por la relación que tiene con su suegro Pepe Aguilar.

Los Aguilar despidieron el 2025 rodeados de música, familia y tradición. En medio de los festejos de fin de año, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir un momento que dejó claro el buen ambiente que se vive actualmente dentro de su familia: su cercana relación con Christian Nodal, a quien no dudó en llamar públicamente “mi yerno”.

El encuentro familiar, que tuvo lugar en la reconocida mansión El Soyate, en Zacatecas, no pasó desapercibido en redes sociales. Las imágenes compartidas por el propio Pepe Aguilar despertaron comentarios y reacciones, especialmente por la naturalidad con la que el cantante se refirió al intérprete sonorense, confirmando que Nodal está completamente integrado a la familia.

¿Cómo celebró la familia Aguilar el cierre del 2025?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Pepe Aguilar mostró parte de la celebración que organizó en su casa para despedir el año. Para la ocasión, el cantante llevó una banda en vivo que se encargó de ambientar la reunión con música regional mexicana, elemento infaltable en cualquier encuentro de la familia Aguilar.

En las imágenes se observa a varios integrantes de la familia disfrutando del momento, entre ellos Ángela Aguilar, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar, además de amigos cercanos y personas del círculo íntimo familiar. La escena refleja un ambiente relajado, lejos de los escenarios y más cercano a una convivencia privada.

Pepe Aguilar compartió en redes cómo fue la despedida del año en familia. (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Christian Nodal?

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue cuando Pepe Aguilar se dirigió a Christian Nodal refiriéndose a él como “mi yerno”, sin formalismos ni reservas. El comentario, dicho de manera espontánea frente a los asistentes, fue interpretado por muchos como una muestra clara de aceptación y cercanía.

Durante la velada, Pepe no solo pidió canciones a la banda, sino que también invitó a Nodal a participar en la dinámica musical, preguntándole qué tema quería escuchar. Entre bromas y comentarios, incluso soltó frases como “para que la conozca mi yerno”, haciendo referencia a una canción que supuestamente el cantante no conocía.

Pepe Aguilar llamó "yerno" a Christian Nodal. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Christian Nodal no se limitó a ser un espectador. El artista fue parte activa de la celebración, interactuando con Pepe Aguilar y mostrando comodidad en el entorno familiar. Su presencia junto a los Aguilar reforzó la percepción de que la relación entre ambos va más allá de lo mediático y se vive de manera cercana en lo personal.

El gesto de involucrarlo en la música, uno de los pilares más importantes de la familia, fue leído por muchos seguidores como una señal simbólica de integración y respeto mutuo.