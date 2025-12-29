¿Luis Díaz es candidato al Balón de Oro? El nombre del guajiro aparece en el listado de posibles candidatos

Luis Díaz vuelve a ser protagonista en el fútbol internacional. El extremo colombiano, que llegó al Bayern Múnich para la segunda parte del año, no solo ha logrado adaptarse rápidamente a su nuevo equipo, sino que sus actuaciones ya empiezan a ser reconocidas a nivel global.

Tanto así, que su nombre comienza a sonar entre los posibles candidatos al Balón de Oro, uno de los premios más importantes del fútbol.

Aunque la temporada europea todavía no ha terminado, ya empiezan a circular análisis y listados que proyectan a los jugadores que podrían pelear por el galardón en 2026.

En ese contexto, el nombre del guajiro aparece junto al de figuras como Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, algo que no pasa desapercibido ni para los hinchas ni para la prensa especializada.

¿Por qué el nombre de Luis Díaz empieza a sonar para el Balón de Oro?

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha mostrado un nivel alto y constante. Sus gambetas, velocidad y capacidad para marcar diferencia en el uno contra uno lo han convertido rápidamente en una pieza clave del equipo alemán.

Además, sus goles han llegado en momentos importantes, lo que siempre suma puntos cuando se habla de reconocimientos individuales.

Aunque el Balón de Oro se entrega teniendo en cuenta varios factores —como títulos, rendimiento individual y protagonismo en partidos clave—, el colombiano ha logrado destacarse en competencias de alto nivel, lo que ha aumentado su visibilidad entre los analistas y votantes.

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha mostrado un nivel alto y constante. (Foto Thomas Kienzle / AFP)

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

¿Cómo es el ranking de posibles candidatos al Balón de Oro?

Un reciente listado publicado por GOAL, presentó un ranking de los jugadores que podrían aspirar al Balón de Oro 2026. Este tipo de clasificaciones no definen al ganador, pero sí marcan tendencias y muestran quiénes están siendo seguidos de cerca por su rendimiento.

Según este ranking, Luis Díaz aparece como uno de los nombres a tener en cuenta, lo que representa un reconocimiento importante para el colombiano en una temporada que todavía está en desarrollo.

Luis Díaz figura en la octava posición del listado, un lugar que ya resulta significativo teniendo en cuenta la competencia. El colombiano aparece por encima de jugadores históricos como Lionel Messi y de figuras consolidadas como Achraf Hakimi, lo que demuestra el impacto que ha tenido su temporada.

Este es el posible listado de candidatos:

Harry Kane (Bayern Múnich)

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Lionel Messi (Inter Miami)

Achraf Hakimi (PSG)

Luis Díaz aparece por encima de jugadores históricos como Lionel Messi. (Foto Luis Acosta / AFP)

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

La presencia de Luis Díaz en este grupo confirma que el colombiano ya no es solo una promesa, sino una realidad del fútbol mundial que empieza a ser considerada entre los mejores.

Aunque todavía queda camino por recorrer, el solo hecho de aparecer en este tipo de rankings marca un paso importante en la carrera del guajiro, que sigue escribiendo su historia en la élite del fútbol internacional.