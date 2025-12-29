Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El mundo del deporte internacional se vio sacudido en los últimos días tras conocerse que un reconocido boxeador sufrió un grave accidente de tránsito en Nigeria, en el que al menos dos personas perdieron la vida.

El hecho ocurrió apenas días después de que el deportista celebrara una importante victoria en el ring, lo que aumentó el impacto de la noticia.

¿Quién fue el reconocido boxeador que sufrió un accidente de tránsito?

El afectado fue Anthony Joshua, boxeador británico de 36 años y ex campeón unificado de peso pesado, considerado una de las figuras más importantes del boxeo mundial.

En los últimos días, su nombre había estado en tendencia tras una reciente victoria en un combate de alto perfil, lo que hizo que la noticia del accidente generara aún más revuelo.

¿Qué sucedió en el accidente de tránsito?

Según informaron medios locales como The Punch, The Daily Sun y The Guardian, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, hora local, en la autopista Lagos-Ibadan, a la altura de la localidad de Makun. Anthony Joshua se desplazaba en una camioneta Lexus que terminó chocando contra un camión que se encontraba detenido en la vía.

El vehículo hacía parte de un pequeño convoy conformado por dos camionetas. En el automóvil en el que viajaba Joshua iban cuatro personas en total.

De acuerdo con el testimonio de un testigo citado por medios locales, Anthony Joshua iba sentado en la parte trasera del vehículo, acompañado por otra persona. En la parte delantera se encontraban el conductor y otro pasajero, completando así los cuatro ocupantes del automóvil involucrado en el choque.

Una declaración del Cuerpo Federal de Seguridad Viral confirmó que el vehículo donde se encontraba el boxeador “circulaba más allá del límite de velocidad [...], perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión”.

¿Cuántas personas murieron tras el choque?

El accidente dejó un saldo trágico. Dos de los ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto. Se trataba del pasajero que iba sentado junto al conductor y de la persona que se encontraba al lado de Anthony Joshua en la parte trasera del automóvil.

Las demás personas heridas, incluido el boxeador, fueron trasladadas a un hospital cuya ubicación no fue revelada por las autoridades.

¿Cómo se encuentra Anthony Joshua tras el accidente?

Los primeros reportes indican que Anthony Joshua sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, permanece bajo observación médica mientras se realizan evaluaciones adicionales.

La policía local confirmó que se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió exactamente y si hubo algún tipo de falla o negligencia en la vía, especialmente por la presencia del camión detenido.

El caso sigue en desarrollo y ha generado múltiples reacciones entre seguidores del boxeo y medios internacionales, quienes se mantienen atentos a nuevas actualizaciones sobre la salud de Anthony Joshua y los avances de la investigación.