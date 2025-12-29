Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón celebró el primer mes de vida de su hijo Théo con emotiva publicación en redes

Mariana Pajón celebró el primer mes de vida de su hijo Théo y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así celebró Mariana Pajón el primer mes de vida de su hijo Théo en redes
Así celebró Mariana Pajón el primer mes de vida de su hijo Théo en redes. (Foto AFP: Raúl Arboleda).

La campeona olímpica Mariana Pajón enterneció a sus millones de seguidores en redes sociales al celebrar el primer mes de vida de su hijo Théo, producto de su relación con el ciclista francés Vincent Pelluard.

¿Cómo celebró Mariana Pajón el primer mes de vida de su hijo Théo?

Théo, el hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard, cumplió su primer mes de vida el pasado domingo 28 de diciembre. Para conmemorar esta fecha especial, la ciclista profesional compartió una serie de publicaciones a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que reúne a miles de seguidores.

Mariana Pajón compartió uno de los momentos más especiales de su maternidad.
Mariana Pajón compartió uno de los momentos más especiales de su maternidad. Foto AFP: Pablo Vera

Aunque se trata de un momento significativo para muchas madres, Pajón optó por no hacer una publicación en el feed de la red social. En su lugar, compartió una tierna fotografía tomada desde la clínica, en la que aparece junto a su hijo y su esposo, acompañada de un breve mensaje que confirmaba el primer mes de vida del pequeño: “El mejor mes de nuestras vidas”.

Además, la deportista reposteó un emotivo mensaje que su hermano Miguel, quien también se encuentra a la espera de su primer hijo, le dedicó a Théo, así como una publicación que Vincent Pelluard realizó en su propia cuenta de Instagram.

Mariana Pajón se convirtió en madre este año.
Mariana Pajón se convirtió en madre de Theo el 28 de noviembre de 2025. (Foto Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)

“28/12/2025 - Hoy hace un mes fue un día muy feliz! Llegó Théo a nuestra vida, el primo favorito de Lucca y ellos ya se conocieron. Nuestra primera misión será enseñarles lo mismo que nos enseñaron los papás a nosotros: la familia es todo y para siempre, se cuida y se disfruta”, mencionó su hermano Miguel.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Mariana Pajón al primer mes de vida de su hijo Théo?

Las historias compartidas por Mariana Pajón no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones por el primer mes de vida del pequeño Théo y esta nueva etapa familiar.

mensajes como: “Felicidades hermoso bebé y hermosa familia. Dios los bendiga”, “Que belleza tan infinita por Dios”, “¿Un mes? ¿Yaaaaa? Ohhhhh!!! Qué bebé más hermoso”, “Theo hermoso creciendo de la mano De Dios”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales.

