Sale a la luz video de Yeferson Cossio antes de sufrir percance cardíaco, ¿qué hacía?

Se viralizó video que deja ver lo que hacía Yeferson Cossio horas antes de sufrir problema cardíaco que casi le cuesta la vida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio tuvo que ser atendido de urgencia
Yeferson Cossio tuvo que ser atendido de urgencia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El influenciador Yeferson Cossio ha estado en el foco mediático en las últimas semanas luego de sufrir un percance de salud que por poco según ha contado le cuesta la vida.

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Yeferson Cossio antes de su percance médico?

El influenciador ha revelado que sufrió una falla cardíaca que lo obligó a irse por urgencias y posteriormente a ser intervenido.

En las últimas horas ha salido a la luz un video que dejó ver lo que estaba haciendo Yeferson Cossio horas antes de su percance médico.

En el audiovisual se observa al influenciador en medio de un evento público en donde se muestra bastante eufórico y emocionado.

Se reveló video de Yeferson Cossio antes de su muerte
Se reveló video de Yeferson Cossio antes de su percance médico. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Las personas que graban al influenciador no ocultan la gracia que les dio ver a Cossio bailar de esa manera curiosa, por lo que se ven sus risas en el video.

¿Qué hacía Yeferson Cossio horas antes de sufrir percance de salud?

Yeferson Cossio se le ve bailando y moviéndose de manera efusiva mientras les comparte de su trago a unas mujeres que hay en una especie de palco del recinto.

Este video que ha empezado a circular en redes sociales ha sorprendido a varios de los seguidores del influenciador, quienes han empezado a debatir qué pudo pasarle.


Muchos han empezado a cuestionar si esa efusividad que el influenciador muestra en el video por aparentemente haber tomado bebidas alcohólicas le habrían jugado en su contra o si fue netamente lo que él ha revelado, la compleja rutina que venía teniendo.

“No es por lo que ustedes piensan, no es por nada de sobredosis ni nada de eso".

Cabe resaltar que, el mismo creador de contenido les confesó a sus seguidores que cuando le dio el malestar se encontraba en su habitación descansando cuando empezó a hiperventilar, sentir una presión en el pecho y tener dificultad para respirar.

¿Qué ha dicho Yeferson Cossio sobre las razones que ocasionaron su problema de salud?

Yeferson Cossio hasta el momento ha asegurado que su problema no tuvo nada que ver con el consumo de alguna sustancia y que solo fue el detonante de sus malos hábitos.

Simplemente mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida, porque, aunque no estaba consumiendo cosas, sí dormía día de por medio, mucho estrés, mucho trabajo, y sometí a mi cuerpo a algo que simplemente colapsó”.

Asimismo, reveló que el procedimiento que le realizaron estuvo basado en impulsos eléctricos para poder estabilizarlo.

Gisela, hermana de Yeferson Cossio se pronunció por su reciente intervención del corazón: esto dijo
Yeferson Cossio reveló detalles de lo que le pasó. (Foto: Canal RCN y Freepik)
