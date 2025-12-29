Camilo Trujillo reveló la verdad detrás del supuesto embarazo de su pareja y recibe críticas

El actor Camilo Trujillo se apoderó de las tendencias desde el pasado 28 de diciembre cuando compartió una foto en la que dejaba ver la barriguita de su pareja y daba a entender que estaba embarazada.

¿Camilo Trujillo y su pareja Daniela Lerc van a ser padres?

Esta foto de la pareja del actor en la que quedaba expuesto el aparente embarazo de la influenciadora por las palabras del actor: "Algo que no nos esperábamos, justo en este momento", empezó a generar revuelo.

Tanto fue lo que causó esta fotografía que, el actor salió a través de sus redes sociales a aclarar que a pesar que muchos creían que se trataba de una broma en el marco del Día de los Inocentes el actor aseguró no se trataba de esto.

La verdad es que yo no tenía ni idea de que hoy era el Día de los Inocentes, así que todo lo que he subido es verdad, no estoy haciendo ninguna broma.

El actor juraba que no había caído en cuenta que era el Día de los Inocentes y había sido casualidad, dejando claro que era verdad lo que había dicho.

Camilo Trujillo confirmó que será papá. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál es la verdad detrás de la noticia de embarazo de Camilo Trujillo?

El actor con esas palabras emocionó a sus seguidores, quienes creían que el actor estaba en la dulce espera de su primer hijo con Daniela.

Sin embargo, cuando todo parecía un hecho lo del embarazo del actor y su pareja, Camilo volvió a pronunciarse dejando unas declaraciones que decepcionaron a sus seguidores, ya que reveló que todo era parte de una estrategia de publicidad.

La foto que puse es cierto, yo no me esperaba que me fuera a pasar esto en este momento porque otra vez mi agencia de viajes tuvo razón.

Precisamente, el actor aseguró que la barriguita que le se veía en la foto a su pareja no era de embarazo, sino, por el contrario, porque supuestamente habían comido demasiado en el viaje que están por República Dominicana.

Me dijeron que iba a comer demasiado y por eso es que quedamos así, tan llenitos.

¿Qué reacciones ha dejado el falso embarazo de Camilo Trujillo y su pareja?

Las declaraciones del actor no han caído nada bien a sus seguidores e internautas que se alegraron por el supuesto embarazo de su pareja.

El actor ha recibido una lluvia de críticas en diferentes portales de entretenimiento en donde muchos de sus seguidores han expresado su descontento por haber jugado con ellos para hacer una estrategia de publicidad.

Cabe resaltar que, en los últimos años el tema de crear falsas expectativas o situaciones se ha vuelto común entre los creadores de contenido para hacer campañas de publicidad, algo que ha empezado a molestar a los internautas al verse engañados.