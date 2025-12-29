Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa figura de la Selección Colombia sorprendió al revelar que se casó: así fue la boda

La figura de la Selección Colombia, Catalina Pérez, sorprendió a sus seguidores al revelarles que se casó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Figura de la Selección Colombia se casó
Catalina Pérez sorprendió al revelar que se casó. (AFP: Aric Becker)

Una de las figuras de la Selección Colombia Femenina anunció en las últimas horas que se casó y sorprendió a sus fanáticos.

¿Cuál fue la figura de la Selección Colombia que se casó?

La jugadora de la Selección Colombia que se casó fue la arquera de Catalina Pérez, quien fue figura con la tricolor en la Copa América Femenina de Fútbol 2025.

Catalina fue una de las figuras que con sus atajadas ayudó a que la Selección Colombia clasificara de manera directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora tras un gran año a nivel deportivo, la arquera bogotana decidió dar el paso más importante en su relación con Jose Alejandro Silva y llegar al altar para dar el 'sí, acepto' para toda la vida.

Catalina Pérez se casó antes de Navidad
Catalina Pérez reveló que se casó el pasado 23 de diciembre. (Fotos AFP y Freepik)

¿Cómo fue la boda de Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia?

Catalina Pérez y Jose Alejandro Silva decidieron jurarse amor eterno el pasado 23 de diciembre, según lo reveló la jugadora en una emotiva publicación en Instagram.

12.23.2025

La arquera y su pareja decidieron casarse en Florencia, Italia, en una ceremonia privada en compañía de sus seres queridos más allegados.

Junto a las imágenes de la boda, la jugadora compartió un emotivo mensaje con base en la Biblia en el que dejó claro el gran amor que los llevó al altar.

“El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste.” ~ 1 Corintios 13:4-7 ~. Todo pasa, solo el amor permanece.

¿Qué reacciones ha dejado la boda de Catalina Pérez?

La actual jugador del Racing de Strasbourg, ha recibido múltiples reacciones en su publicación tras confirmar su matrimonio.

Varias figuras del deporte nacional como Falcao García se han pronunciado y le han enviado mensajes de felicitación a la jugadora.

Asimismo, muchos de los seguidores de la influenciadora la han felicitado por este gran paso en su relación y más de cara a todo lo que se viene en su carrera deportiva en los próximos años.

