Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García causa furor al mostrar detalles de su viaje a una isla por su cumpleaños: “La vida”

Karina García reveló que pasará su cumpleaños en una isla paradisíaca y compartió otros detalles.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Detalles de la celebración del cumpleaños de Karina García.
Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

Karina García se ha apoderado recientemente de las tendencias digitales en Colombia, luego de compartir con sus seguidores que estaba celebrando su cumpleaños.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Karina García de su cumpleaños?

La modelo e influencer colombiana sorprendió al revelar la lujosa fiesta que organizó para celebrar un año más de vida, en la que se le vio disfrutando junto a su hija y varios de sus allegados.

Sin embargo, la celebración no terminó allí. En un video compartido en redes sociales, Karina mostró que decidió viajar para seguir festejando los triunfos del 2025 y este nuevo año de vida, dejando claro que la celebración continuó por todo lo alto.

Artículos relacionados

Oficialmente, la paisa cumple años este 29 de diciembre, motivo por el cual decidió darse un paseo por el mar.

Detalles de la celebración del cumpleaños de Karina García.
Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

En el video se le ve a bordo de una embarcación, luciendo un traje rojo y cantando “Cariñito sin mí”, del fallecido cantante Pastor López mientras mostraba los alrededores de donde se encontraba.

Además, compartió detalles de lo que sería esta nueva celebración con el mensaje: “Cumples años y llegas a una isla paradisíaca a celebrarnos en medio del mar la vida más hermosa”, palabras con las que acompañó el video.

¿Qué reacciones generó la nueva celebración de Karina García?

Como era de esperarse, muchos internautas y seguidores fieles de la modelo paisa le enviaron buenos deseos por un año más de vida y no dudaron en elogiar su belleza.

Artículos relacionados

“Te ves feliz, realizada y empoderada. Amamos verte sonreír y disfrutar de tu vida; mereces todo lo mejor”, fue uno de los comentarios de una fan.

Mientras otros le hicieron una petición especial a Karina García luego de mostrar las celebraciones por su cumpleaños, en la que le pedían que la fiesta para los fans para cuándo.

Detalles de la celebración del cumpleaños de Karina García.
Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su cumpleaños se ha llevado toda la atención, y es que la modelo paisa no ha dejado de compartir publicaciones de su celebración, además de una sesión de fotografías que realizó junto a un pastel para recordar lo importante que es para ella esta fecha.

“Un añito más siendo feliz, gracias, Dios, que año tan increíble me diste, tú me sabes bien Cuidar; Feliz cumpleaños para este angelito Nada nos detiene Team, gratitud en mi corazoncito”, escribió Karina.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló remodelación de su casa con vista a la ciudad y le dicen "millonaria" | VIDEO

Manuela Gómez, de La casa de los famosos Colombia, hizo un recorrido del inmenso hogar que se encuentra construyendo, lo cual desató opiniones.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara Andrea Valdiri

Andrea Valdiri vuelve a dar de qué hablar por el costoso regalo que recibió su hija Adhara

Adhara recibió un lujoso regalo de Navidad que llamó la atención y desató comentarios hacia Andrea Valdiri.

La Toxi costeña La toxi costeña

Viralizan video con IA del hijo de La Toxi costeña haciéndole reclamo por no comprar casa

La tecnología hizo de las suyas en el video donde se ve al hijo de La Toxi costeña operado, pero sin casa para la familia.

Lo más superlike

WhatsApp Tecnología

¿Sabías que puedes programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp? Aprende cómo hacerlo

Hay trucos para enviar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp sin tener que estar en línea, pero con excepciones.

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología

¿Christian Nodal tiene buena relación con Pepe Aguilar? Christian Nodal

¿Christian Nodal ya es parte del clan Aguilar? Pepe Aguilar lo llama “mi yerno”

Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz "Beba"

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"