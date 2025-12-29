Karina García causa furor al mostrar detalles de su viaje a una isla por su cumpleaños: “La vida”

Karina García se ha apoderado recientemente de las tendencias digitales en Colombia, luego de compartir con sus seguidores que estaba celebrando su cumpleaños.

¿Qué mostró Karina García de su cumpleaños?

La modelo e influencer colombiana sorprendió al revelar la lujosa fiesta que organizó para celebrar un año más de vida, en la que se le vio disfrutando junto a su hija y varios de sus allegados.

Sin embargo, la celebración no terminó allí. En un video compartido en redes sociales, Karina mostró que decidió viajar para seguir festejando los triunfos del 2025 y este nuevo año de vida, dejando claro que la celebración continuó por todo lo alto.

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

Oficialmente, la paisa cumple años este 29 de diciembre, motivo por el cual decidió darse un paseo por el mar.

Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

En el video se le ve a bordo de una embarcación, luciendo un traje rojo y cantando “Cariñito sin mí”, del fallecido cantante Pastor López mientras mostraba los alrededores de donde se encontraba.

Además, compartió detalles de lo que sería esta nueva celebración con el mensaje: “Cumples años y llegas a una isla paradisíaca a celebrarnos en medio del mar la vida más hermosa”, palabras con las que acompañó el video.

¿Qué reacciones generó la nueva celebración de Karina García?

Como era de esperarse, muchos internautas y seguidores fieles de la modelo paisa le enviaron buenos deseos por un año más de vida y no dudaron en elogiar su belleza.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo causa sensación al mostrar el curioso regalo que le dio a Tatán Mejía

“Te ves feliz, realizada y empoderada. Amamos verte sonreír y disfrutar de tu vida; mereces todo lo mejor”, fue uno de los comentarios de una fan.

Mientras otros le hicieron una petición especial a Karina García luego de mostrar las celebraciones por su cumpleaños, en la que le pedían que la fiesta para los fans para cuándo.

Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su cumpleaños se ha llevado toda la atención, y es que la modelo paisa no ha dejado de compartir publicaciones de su celebración, además de una sesión de fotografías que realizó junto a un pastel para recordar lo importante que es para ella esta fecha.

“Un añito más siendo feliz, gracias, Dios, que año tan increíble me diste, tú me sabes bien Cuidar; Feliz cumpleaños para este angelito Nada nos detiene Team, gratitud en mi corazoncito”, escribió Karina.