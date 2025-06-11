Alofoke causa indignación por burlarse del ex de Mariana Zapata: “¿Tú tenías un novio mocho?”

Durante una transmisión en vivo del programa La casa de Alofoke, el influencer dominicano Santiago Matías (mejor conocido como Alofoke) realizó comentarios sobre la discapacidad del creador de contenido Santiago Arroyave.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al cuestionamiento de Alofoke por su ex, Santiago Arroyave?

Al mencionar la ausencia de un brazo de Santiago Arroyave, debido a una condición de nacimiento conocida como focomelia, Alofoke sorprendió a Mariana Zapata con una pregunta fuera de lugar: “¿Tú tenías un novio mocho?”.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes, el dominicano se burla al decir “el que se estaba comiend0 Mariana”, mientras muestra una fotografía en la que aparece la creadora de contenido junto al influencer, y agrega: “tenía mucha plata el tipo”.

Durante la conversación, otra de las participantes del reality interviene y le pregunta a Mariana cuánto duró su relación. Ella responde primero “dos años”, y luego corrige: “un año y medio”.

Y es que, en otros videos que también se han viralizado, se ve a Alofoke junto a otros concursantes del mismo reality hablando sobre la expareja de Mariana Zapata, donde nuevamente se refiere al influencer por su discapacidad en tono de burla.

¿Cuáles fueron las reacciones al comentario de Alofoke sobre el ex de Mariana Zapata?

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios compartieron sus opiniones sobre el comentario de Alofoke, calificándolo como “de mal gusto” y fuera de lugar.

“Tolero todo menos mofarse de una persona con discapacidades”, fue uno de los comentarios.

Mientras otros usuarios criticaron a la creadora de contenido por su relación con Santiago Arroyave: “Ella se metió con él, porque era famoso y ella no y después lo dejó y no lo ayudó en los momentos malos”.

El video viral de Alofoke que generó críticas por comentario sobre el ex de Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapata se unió al reality La casa de Alofoke recientemente tras polémica salida de la cantante, Valka.

La influencer colombiana ingresó al programa internacional en el que según revivirá tensiones de su pasado, especialmente con el participante Jlexis y su conocida rivalidad con Melissa Gate.