Patty Grisales habló de su experiencia tras su paso por Masterchef: “La comida se lleva en el corazón”

Patty Grisales habló con emoción sobre su experiencia y lo que aprendió tras su paso en Masterchef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la actriz Patricia Grisales confirmó su salida de Masterchef Celebrity Colombia con un emotivo mensaje en el que expresó lo que significó para ella su paso por la cocina más famosa del mundo.

¿Qué dijo Patricia Grisales sobre su paso por MasterChef Celebrity?

“Sí, amigos, hoy me despido de MasterChef. Aunque creí que solo venía a cocinar, descubrí que esto era algo más que sabores y recetas”, comenzó diciendo la actriz, quien se mostró tranquila, agradecida y llena de aprendizajes tras su salida.

Durante su mensaje, Patricia aseguró que su paso por el programa le permitió perfeccionar recetas y reconectarse con su historia familiar.

“Recordé las recetas de mi mamá, esos olores de la infancia que me hicieron entender que el sazón no solo se lleva en la comida, sino también en el corazón y en el alma”, afirmó.

La actriz aprovechó el momento para agradecer a los chefs por sus consejos, a Claudia Bahamón por sus abrazos y a sus compañeros por el apoyo durante la competencia.

Además, dedicó unas palabras especiales a los televidentes: “Gracias por todas esas palabras de ánimo”.

En su reflexión, también recordó uno de los momentos más memorables de su paso por MasterChef: cuando el chef Nicolás de Zubiría la coronó como “la sazón de Patty”.

Entre risas, confesó que ese título fue uno de los mejores regalos que se lleva del programa. “Termina una etapa, pero comienza algo muy grande en mi vida”, expresó la actriz Grisales.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Patricia Grisales?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos internautas le agradecieron por carisma, asegurando que, para ellos, ella fue la verdadera ganadora.

Comentarios como “Patricia, gracias, gracias... le demuestras a Colombia que se puede” y “Eres la reina de la sazón, Paty te vamos a extrañar” fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos usuarios en redes calificaron su salida como “injusta”, recordando que, en el reto decisivo, su plato solo tuvo una leve sobrecocción, mientras que el de Carolina Sabino no recibió comentarios positivos ni negativos.

A pesar de ello, los chefs tomaron la decisión de eliminar a Patricia. Y aunque la actriz se despidió de la competencia de MasterChef, se lleva el cariño del público y el título simbólico de “la reina de la sazón”.

