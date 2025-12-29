Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿Eidevin López será papá?
Eidevin López genera dudas sobre una posible paternidad / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luego de confirmar su participación en La casa de los famosos 2026, Eidevin López se llevó la atención de los fans, quienes permanecen atentos a cada publicación que les permita anticipar cómo será su desempeño en el programa. El influencer sorprendió al compartir una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sorpresa que dio Eidevin López?

El 29 de diciembre del 2026, Eidevin López soprendió al dar una noticia inesperada para muchos. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se observaban varios elementos asociados a la llegada de un bebé, entre ellos: una prueba de embarazo, un oso de peluche y prendas infantiles.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Mi mejor regalo para esta Navidad”. Esta declaración llamó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de sorpresa.

¿Cuál fue la sorpresa que dio Eidevin López?
Eidevin López sorprendió a sus fans a través de Instagram / (Foto del Canal RCN)

Comentarios como “Qué emoción”, “Nuevo integrante a la vista” e “Inesperado, pero lindo” se multiplicaron en minutos, alimentando la versión de que Eidevin se convertiría en papá.

Artículos relacionados

¿Eidevin López será papá?

Un día después de la publicación inicial, Eidevin decidió hablar nuevamente del tema y aclarar la situación. A través de nuevas historias, explicó que la imagen correspondía a una broma relacionada con el Día de los Inocentes en Colombia.

“Con respecto a esta imagen. Ayer era Día de los Inocentes acá en Colombia, ¿qué pasaaa?”, escribió el actor.

Mediante estas declaraciones, dejó claro que no habrá llegada de un bebé. Con este mensaje, el influencer buscó despejar las dudas de quienes se preguntaban si esta situación podría interferir en su participación en La casa de los famosos 3.

Artículos relacionados

¿Quién es Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026?

Eidevin López es uno de los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que se estrenará el 12 de enero de 2026. Su ingreso al programa se dio gracias a la votación del público, lo que lo posicionó como uno de los aspirantes con mayor respaldo.

¿Quién es Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026?
Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Originario de Valledupar, el actor ha participado en producciones reconocidas de la televisión colombiana, principalmente en novelas como: Diomedes Díaz: El Cacique de La Junta, Leandro Díaz y Enfermeras.

Eidevin se ha definido como una persona frentera, leal y competitiva. Ha manifestado que su objetivo es mostrarse tal como es, permitiendo que el público conozca su forma de pensar y convivir dentro del reality que se transmitirá por Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La Beba, habitante de La casa de los famosos, recordó dura etapa de su vida La casa de los famosos

Valerie de la Cruz, "Beba", recordó un momento que cambió su vida para siempre: “Me sentí tan abrumada”

Beba, habitante de La casa de los famosos, recordó una etapa difícil de su vida y explicó cómo repercutió en su cuerpo.

Juliana Calderón habló sobre su participación en La casa de los famosos 3. La casa de los famosos

¿Juliana Calderón estará en La casa de los famosos? ¡Esta fue su confesión!

Juliana Calderón rompió el silencio y habló sobre los rumores acerca de su participación en La casa de los famosos 3.

‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad. La casa de los famosos

¿Quién es ‘Beba’? la nueva participante confirmada en La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, conocida como ‘La Beba’, fue confirmada como nueva participante de La casa de los famosos Colombia y promete dar de qué hablar.

Lo más superlike

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas