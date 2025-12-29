¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Luego de confirmar su participación en La casa de los famosos 2026, Eidevin López se llevó la atención de los fans, quienes permanecen atentos a cada publicación que les permita anticipar cómo será su desempeño en el programa. El influencer sorprendió al compartir una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

¿Cuál fue la sorpresa que dio Eidevin López?

El 29 de diciembre del 2026, Eidevin López soprendió al dar una noticia inesperada para muchos. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se observaban varios elementos asociados a la llegada de un bebé, entre ellos: una prueba de embarazo, un oso de peluche y prendas infantiles.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Mi mejor regalo para esta Navidad”. Esta declaración llamó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de sorpresa.

Eidevin López sorprendió a sus fans a través de Instagram / (Foto del Canal RCN)

Comentarios como “Qué emoción”, “Nuevo integrante a la vista” e “Inesperado, pero lindo” se multiplicaron en minutos, alimentando la versión de que Eidevin se convertiría en papá.

¿Eidevin López será papá?

Un día después de la publicación inicial, Eidevin decidió hablar nuevamente del tema y aclarar la situación. A través de nuevas historias, explicó que la imagen correspondía a una broma relacionada con el Día de los Inocentes en Colombia.

“Con respecto a esta imagen. Ayer era Día de los Inocentes acá en Colombia, ¿qué pasaaa?”, escribió el actor.

Mediante estas declaraciones, dejó claro que no habrá llegada de un bebé. Con este mensaje, el influencer buscó despejar las dudas de quienes se preguntaban si esta situación podría interferir en su participación en La casa de los famosos 3.

¿Quién es Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026?

Eidevin López es uno de los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que se estrenará el 12 de enero de 2026. Su ingreso al programa se dio gracias a la votación del público, lo que lo posicionó como uno de los aspirantes con mayor respaldo.

Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Originario de Valledupar, el actor ha participado en producciones reconocidas de la televisión colombiana, principalmente en novelas como: Diomedes Díaz: El Cacique de La Junta, Leandro Díaz y Enfermeras.

Eidevin se ha definido como una persona frentera, leal y competitiva. Ha manifestado que su objetivo es mostrarse tal como es, permitiendo que el público conozca su forma de pensar y convivir dentro del reality que se transmitirá por Canal RCN y su app oficial.