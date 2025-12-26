Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Un reconocido influencer sorprendió en Navidad 2025 al cumplir el sueño de 50 adultos mayores: ir al mar por primera vez.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron
Reconocido influencer hace realidad el sueño de 50 abuelitos / (Foto de Freepik)

Durante el fin de semana previo a la Navidad de 2025, Julián Pinilla, conocido como el chico de la ruana, realizó un viaje especial con 50 adultos mayores de Boyacá. La iniciativa buscaba cumplir un sueño pendiente para estas personas: conocer el mar por primera vez.

¿Cómo hizo Julián Pinilla para llevar al mar a 50 abuelitos?

El recorrido se realizó en La Guajira, donde Julián Pinilla acompañó a los 50 beneficiarios en distintas actividades durante el viaje. En los primeros segundos del video publicado, el creador de contenido utilizó un reto viral para motivar al grupo: “Si no se mueven, los llevo a conocer a todos ustedes el mar”.

Esta frase dio inicio a una jornada que quedó registrada en un video compartido en TikTok e Instagram.

Durante la experiencia, los adultos mayores expresaron su agradecimiento, destacando su emoción por visitar un lugar en el cual nunca creyeron estar.

“Una hermosura, un sueño que lo teníamos, pero nunca nos lo habían cumplido. Ahorita lo estamos cumpliendo, estamos muy felices”.

¿Qué impacto generó Julián Pinilla al llevar al mar a 50 abuelitos?

La iniciativa fue apoyada por distintos patrocinadores que contribuyeron a hacer realidad el viaje. Algunos de ellos destacaron la importancia de la acción, señalando que se sentían agradecidos con la vida por tener la oportunidad hacer realidad el deseo de muchos abuelitos.

¿Qué impacto generó Julián Pinilla al llevar al mar a 50 adultos mayores?
Julián Pinilla cumplió el sueño de 50 adultos mayores / (Foto de Freepik)

En redes, los internautas señalan que este tipo de iniciativas motiva a otras personas a participar en actividades solidarias. La publicación, que ha recibido cientos de comentarios positivos de usuarios, sigue generando viralidad y atrayendo la atención de quienes buscan replicar gestos similares en sus propias comunidades.

¿Quién es Julián Pinilla, el Chico de la Ruana?

Julián Pinilla, más conocido como el Chico de la Ruana, es un creador de contenido colombiano que ha logrado consolidarse como un referente de la cultura campesina y las tradiciones de Boyacá. A sus 25 años combina su formación en Administración de Empresas y Marketing con la difusión de contenidos que destacan la vida en el campo.

¿Quién es Julián Pinilla, El chico de la Ruana?
Él es Julián Pinilla, El chico de la Ruana / (Foto de Freepik)

Su identidad cultural es uno de los elementos más reconocibles: siempre aparece con su ruana y sombrero, símbolos que ha convertido en su sello personal. Además de su presencia en redes, Julián se ha destacado por su labor social. A lo largo de los años, ha liderado iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de distintas personas del país.

Con una comunidad que supera los cinco millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, Julián ha logrado que sus acciones tengan un alcance significativo, convirtiéndose en un referente de cómo los creadores de contenido pueden generar impacto social a través de sus plataformas.

