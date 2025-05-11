Patricia Grisales se despide de Masterchef Celebrity Colombia tras un complicado reto

Un reto decisivo enfrentó a tres fuertes cocineras en Masterchef Celebrity Colombia: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales.

¿Quién sobrevivirá al reto decisivo de Masterchef Celebrity Colombia?

Antes de comenzar el reto de eliminación, Claudia Bahamón les dedicó un emotivo mensaje, resaltando sus cualidades y el esfuerzo que cada una ha demostrado para llegar a la cocina más importante del mundo.

Patricia confesó sentirse nerviosa al competir contra Violeta y Carolina, dos grandes cocineras, pero aprovechó el momento para dejar un mensaje de unión:

“Lo bonito es que todas nos queremos mucho, no tenemos rivalidad; pareciera que no estuviéramos en una competencia”, dijo Patty.

Patricia Grisales dice adiós a Masterchef con gratitud y serenidad. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Violeta, entre risas y lágrimas, comentó: “Me engañaron, esto no es un reality de cocina, ¡es de convivencia!”, provocando carcajadas entre los presentes.

Con los nervios a flor de piel, las participantes tuvieron la oportunidad de elegir su propio para deleitar a los chefs y evitar errores que las pudieran sacar de la competencia.

Durante la preparación, Patricia rompió en llanto al hablar del reto y del dolor en su costilla.

Mientras tanto, en el lounge, Valentina Taguado, Pichingo, Alejandra, Michelle y Claudia Bahamón disfrutaban de un helado observando la competencia.

Carolina recibió varios comentarios por querer hacer múltiples preparaciones, mientras que, a Patricia, quien intentaba trabajar con pasta, la máquina no le funcionaba correctamente.

Nicolás salió a ayudarla cuando ya estaba resignada a irse del reto, a solo diez minutos de terminar, mientras decía: “Los sueños se cumplen, no importa la edad”.

En medio del desafío, Carolina también rompió en llanto y recibió la ayuda de Nicolás al enredarse con sus preparaciones. Luego contó en el lounge que no logró hacer el plato que tenía en mente, pues se le había quemado una de sus preparaciones y todo se complicó.

Faltando pocos minutos, Rausch, Nicolás e incluso Claudia Bahamón salieron a ayudar a las tres cocineras a emplatar.

¿Cuál de las tres cocineras fue la eliminada de MasterChef Celebrity Colombia?

En el atril, las tres estaban visiblemente nerviosas. Sin la presencia de Belén Alonso, los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría asumieron la evaluación.

La primera en presentar fue Violeta, con un plato de pasta que llevaba chontaduro en lugar de queso parmesano. Con las manos temblando, logró poner la salsa y recibió buenos comentarios al no tener errores.

Luego pasó Carolina, quien recordó que su peor enemigo es su cabeza. No obtuvo ni elogios ni críticas, aunque en el lounge varios aseguraron que el plato no había gustado.

Finalmente, Patricia Grisales presentó su plato, que recibió elogios por el emplatado. “Es el mejor que ha hecho en la competencia”, le dijo Rausch, aunque le señalaron que la pasta tenía una cocción ligeramente pasada.

Aunque muchos pensaron que la eliminada sería Carolina, en la deliberación los chefs destacaron la técnica y el nivel de la cocinada. Violeta pasó directamente al balcón por decisión de los jurados.

La decisión final estuvo entre Carolina y Patricia, y aunque fue un pequeño detalle el que marcó la diferencia, la cocinera que abandonó la competencia fue Patricia Grisales.