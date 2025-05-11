Violeta Bergonzi rompe en llanto durante reto decisivo de MasterChef Celebrity: “Me engañaron”

La presentadora y participante de MasterChef Celebrity Colombia, Violeta Bergonzi, sorprendió al mostrar su lado más sensible durante el decisivo reto de eliminación al enfrentarse a Carolina Sabino y Patricia Grisales.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

¿Por qué Violeta Bergonzi rompió en llanto en reto de MasterChef Celebrity?

En el capítulo de hoy, un reto complicado puso a prueba a tres de las cocineras más fuertes de la competencia: Carolina, Patricia y Violeta.

Claudia Bahamón inició la jornada con un emotivo mensaje, resaltando el esfuerzo y dedicación de cada una en la cocina.

Patricia Grisales confesó sentirse nerviosa, pero destacó que no existe rivalidad entre ellas, y que el cariño mutuo supera la competencia.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

Mientras Violeta se mostró más sensible, combinando risas y lágrimas mientras expresaba que, para ella, este reality no es solo de cocina, sino de supervivencia.

“Me engañaron, esto no es un reality de cocina, ¡es de convivencia!”, provocando carcajadas entre los presentes.

Aun así, destacó que su objetivo era cocinar “desde el alma” y dar lo mejor de sí, reconociendo el mérito de sus compañeras: “Ni siquiera quiero ganarles, ellas también se lo merecen”.

El momento más emotivo llegó cuando les dejó a Patricia y a Carolina un mensaje de respeto y admiración hacia sus rivales en este reto en el que una de las tres no usaría la anhelada filipina.

Violeta Bergonzi muestra su lado más sensible en el reto de eliminación de Masterchef. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Violeta Bergonzi preocupó a sus seguidores tras mensaje de MasterChef?

Horas antes de la emisión, Violeta Bergonzi sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprende con su confesión sobre su expareja: “Salí con un boricua en estos días”

En él, expresó sentirse con el “corazón roto” antes de la emisión del capítulo decisivo, en las historias, la presentadora confesó que el episodio sería emocionalmente difícil, pues sabía que una de las tres debía abandonar la competencia.

“Si llego a salir, me voy con el corazón roto, pero con la paz del deber cumplido”, afirmó.

Sus palabras despertaron la intriga de sus seguidores, por no saber que pasaría durante el capítulo en el que una de las tres abandonaría del todo la cocina más importante del mundo. Por lo pronto, Violeta, Carolina y Patricia darán todo por quedarse en MasterChef.