La Segura compartió cuál fue su mayor regalo de cumpleaños tras su celebración
Con un emotivo mensaje, La Segura reveló en un breve video cuál fue su mayor regalo de cumpleaños.
Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió a sus seguidores al compartir cómo celebró su cumpleaños rodeada de su familia.
¿Cómo celebró La Segura su cumpleaños junto a su familia y esposo?
En este día especial, quiso compartir una publicación con imágenes que mostraban su elegancia luciendo un traje blanco y un pastel al mismo estilo.
Más allá de elogiarla por su físico y desearle buenos deseos, la publicación generó reacciones porque, fiel a su estilo, aseguró que desde este momento cumplirá menos años de los que realmente tiene.
Más tarde, compartió en sus historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, detalles de la celebración junto a las personas que más quiere, incluyendo a su mamá y su abuela.
En otra publicación se le vio junto a su esposo, Ignacio Baladán, en una romántica escena que rápidamente generó elogios, al ver al uruguayo dándole un tierno beso a la influencer.
¿Con quién compartió La Segura el momento más tierno de su cumpleaños?
Y, por supuesto, también mostró la vela de cumpleaños, pero hubo un momento que llamó especialmente la atención: estaba junto a su pequeño hijo, un momento que enterneció a sus seguidores.
En un video, se mostró junto a su bebé Lucca, de 8 meses, quien ya gatea intentando hacer una travesura, mientras La Segura gritaba: “¡No, el WiFi, no!”.
Pese al pequeño incidente, La Segura compartió este momento con un emotivo mensaje para terminar su día de celebración: “Mi regalo de cumpleaños es él”.
Como era de prever, las reacciones no se hicieron esperar y, más allá de los buenos deseos de su fanaticada, el protagonismo se lo llevó el pequeño, a quien elogiaron: “Lucca es muy top” o “Qué hermoso”, fueron algunos comentarios.
Además, le recordaron a la caleña que, ahora, el pequeño querrá jugar con todo menos con los juguetes y hará muchas travesuras propias de su edad.
Y es que, desde que nació el bebé en abril, ha acaparado la atención en cada paso de su vida, mientras La Segura ha compartido cómo vive cada etapa y su rol como madre.