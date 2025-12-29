Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón nuevamente aparece en un muñeco de Año Viejo: ahora con su vestido de tres cabezas

Replicaron el vestido con cabezas que Yina Calderón usó en La casa de los famosos Colombia y así quedó el muñeco.

Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón nuevamente aparece en un muñeco de Año Viejo: ahora con su vestido de tres cabezas | Foto del Canal RCN.

Hace días, la influencer y empresaria de fajas Yina Calderón pidió a través de redes sociales que para este diciembre de 2025 no le hicieran muñecos de Año Viejo, pero esa petición no fue tenida en cuenta.

¿Qué muñecos de Año Viejo le han hecho a Yina Calderón?

Tan pronto Yina Calderón dijo que todos los años hacen un muñeco de Año Viejo con su aspecto, en las plataformas digitales empezaron a esparcirse distintos videos.

Por ejemplo, algunos imprimieron la foto de la cara de la polémica influenciadora, mientras que, otros no solo la personificaron a ella, sino que también a sus hermanas: Leonela, Claudia y Juliana.

Yina Calderón
Yina Calderón se encuentra en modo navideño | Foto del Canal RCN.

Asimismo, apareció otro Año Viejo en el que estaba Yina Calderón junto a la bailarina Andrea Valdiri, ambas con trajes de boxeo del evento en el que se iban a enfrentar y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia renunció en pleno ring.

Pues bien, aumenta la creatividad porque resulta que entre lo más nuevo, se compartió un nuevo muñeco de Año Viejo inspirado en Yina Calderón, el cual está siendo toda una sensación en redes sociales porque se creó con base en el estrambótico vestido de tres cabezas que usó en uno de los capítulos de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cómo es el muñeco de Año Viejo de "Yina Calderón triple cara"?

En el reality del Canal RCN, Yina Calderón se caracterizó por su forma de vestir. A diferencia de lo común, la empresaria de fajas se ponía vestidos que rompían la línea de lo tradicional e iba más allá.

Yina Calderón
Yina Calderón es reconocida por lucir vestidos estrambóticos | Foto del Canal RCN.

En efecto, en la mente de muchos de los televidentes de La casa de los famosos Colombia quedó el día en el que la influencer asombró al lucir un vestido de color negro, parecido a un traje de playa en látex, con mangas largas, guantes y botas, a la vez que le cubría, pero eso no era todo porque en sus hombros tenía dos cabezas.

Por ende, crearon el muñeco "Yina Calderón triple cara", así lo llamaron en redes y las interacciones son muchas, a continuación el resultado de la invención:

