Viralizan video con IA del hijo de La Toxi costeña haciéndole reclamo por no comprar casa

La tecnología hizo de las suyas en el video donde se ve al hijo de La Toxi costeña operado, pero sin casa para la familia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Toxi costeña
Viralizan video con IA del hijo de La Toxi costeña haciéndole reclamo por no comprar casa | Foto del Canal RCN y Freepik.

Hablar de una de las mujeres más mencionadas en 2025, implica darle el crédito a La Toxi costeña.

Tras su participación en el reality del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, adquirió más reconocimiento, el cual le ha permitido crecer en redes sociales.

¿El hijo de la Toxi costeña se mandó a operar?

Uno de los pilares de vida de La Toxi costeña son sus hijos, Johan y Mariana, quienes por estos días han dado para ser mencionados después de que aparecieron en videos con su mamá.

En el caso del hijo mayor, Johan, sorprendió el hecho de que apareció bailando con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, solo que tenía vendas en su cabeza y nariz.

Enseguida, se reveló que el joven se sometió a una intervención física, puntualmente en la nariz, para mejorar su aspecto, hasta nuevo aviso.

Hijo de La Toxi costeña
El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación | Foto del Canal RCN.

Luego de que se supo que el hijo de La Toxi costeña se mandó a operar la nariz, los comentarios no dieron espera, varios de ellos de señalamientos en contra de la intérprete porque le decían que en vez de operar al hijo, era mejor que comprara una casa.

¿Cuál es el video viral con IA del hijo de La Toxi costeña pidiéndole que compre una casa?

El tema del hogar de La Toxi costeña ha sido una variable que no ha dejado de resonar. A la cantante la han criticado por hacerse cambios estéticos y no tener una casa propia, lo cual no se sabe hasta qué punto es cierto.

La Toxi costeña
A La Toxi costeña la critican por no tener casa propia | Foto del Canal RCN.

La cantante ha dicho que varios de los cambios físicos son por pautas; de hecho, se prevé que lo mismo haya pasado con Johan.

No obstante, la creatividad de los internautas sigue asombrando debido a que se espació un video hecho por IA en el que se ve a Johan pidiéndole a su mamá que compre una casa.

"Muchas gracias por la operación de la nariz, pero la casita que me prometiste para cuándo", se escucha.

Como respuesta, supuestamente, Cindy Ávila le dice a su hijo que no la moleste con eso. Lo cierto de todo es que aunque no es algo verdadero, la tecnología no para de hacer de las suyas.

