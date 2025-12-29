Aida Victoria Merlano presumió su figura antes de fin de año: "Uno no está para que se lo coman"

Una vez más, la influenciadora Aida Victoria Merlano acaparó las miradas con un reciente video en el que presumió su aspecto físico.

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano en 2025?

El 2025 fue un año que transformó a Aida Victoria Merlano. La creadora de contenido dio a luz a su bebé Emiliano, en medio de una polémica ruptura amorosa con el papá de su hijo, el empresario Juan David Tejada.

El tiempo fue avanzando y la influencer se consolidó. Creció en redes sociales y llamó la atención por varios ítems, entre ellos su figura.

Aida Victoria Merlano no deja de agradecer el convertirse en mamá | Foto del Canal RCN.

Tan solo bastó que pasaran unas cuantas semanas para que Aida Victoria Merlano recuperara la figura que tenía antes de estar en embarazo.

En un principio, nació el rumor de que la influenciadora se había mandado a hacer intervenciones en su físico, pero luego ella apareció en un video mostrando que no tenía ninguna marca como prueba de que se trató de disciplina a través del ejercicio y la buena alimentación.

Ya pasaron los meses y para cerrar este 2025 la influenciadora apareció resaltando su personalidad ligada a su figura, algo que enamoró a más de uno.

¿Cómo presumió su figura Aida Victoria Merlano?

Una historia básica de pocos segundos, eso fue lo que necesitó Aida Victoria Merlano para llevarse los suspiros de sus seguidores.

De manera natural, la mujer de la costa presumió su figura y lanzó un jocoso comentario, como ella casualmente lo hace frente a la cámara de su teléfono celular.

"Muchachas se me ven esos teteros y esa cintura. Ay, no, muchachas, definitivamente uno no está para que se lo coman los gusanos", expresó Aida Victoria Merlano.

En definitiva, la influenciadora sigue dando para hablar por su aspecto físico. Este es el más nuevo clip que subió:

Aida Victoria Merlano tuvo a su hijo Emiliano el pasado 29 de julio de 2025. La mujer manifestó que ser mamá era algo para lo que se estaba preparando, de modo que está disfrutando cada etapa junto a su retoño.

Aida Victoria Merlano ha tenido diferencias con su exesposo, Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

Entonces, unque no ha sido fácil, pues las polémicas han estado presentes, convertirse en madre fue un regalo del cielo para Merlano, así lo ha dejado saber en distintas ocasiones.