¿Yina Calderón traicionó a su hermana Juliana Calderón? Esto es lo que se sabe

Se está empezado a decir que Yina Calderón tendría diferencias con Juliana Calderón por una acción de la empresaria de fajas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Juliana Calderón
¿Yina Calderón traicionó a su hermana Juliana Calderón? Esto es lo que se sabe | Foto del Canal RCN.

Recientes apariciones de la empresaria de fajas Yina Calderón causaron un debate en redes sociales en el que también resultó involucrada su hermana, la abogada e influenciadora Juliana Calderón.

¿Qué pasa con Yina Calderón y Juliana Calderón?

Yina y Juliana son las más mediáticas de sus hermanas, cada una se caracteriza por expresar lo que sienten de frente y no le temen al qué dirán. Sin embargo, también ha sido notorio que han tenido conflictos, de modo que se prevé que una acción de la empresaria no sería del agrado de su hermana, hasta nuevo aviso.

Juliana Calderón
Juliana Calderón sostiene que la señalan solo por ser ella | Foto del Canal RCN.

Juliana Calderón también es empresaria, enfocada en productos de cuidado para el cabello, siendo uno de ellos la queratina. Semanas atrás, Yina Calderón se hizo la queratina de su hermana cuando se mandó a poner largas extensiones de pelo de color negro, pero luego se las retiró y quedó con su cabello corto.

En la queratina, lo que se supone es que el cabello queda plenamente liso, pero luego Yina apareció con su cabello corto y ondas. Ante esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia visitó una de las peluquerías más populares de su amiga Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad.

¿Por qué dicen que Yina Calderón habría traicionado a su hermana Juliana Calderón?

En las plataformas digitales, Yina Calderón se mostró junto a Karol Samantha, la prometida de Epa Colombia, señalando que se iba a mandar a hacer la queratina de su amiga. Fue entonces cuando esta acción fue calificada por seguidores e internautas como una "traición" a su hermana Juliana, quien también ofrece el mismo servicio para el cabello capilar.

Yina Calderón
Yina Calderón se encuentra triste por Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas mostró el resultado y remarcó que está para apoyar a Epa Colombia, lo que hizo que los internautas agregaran que dónde quedó el apoyo para su familiar. Por el momento, ni Yina ni Juliana se han referido al respecto.

Cabe añadir que en algún tiempo, cuando Yina y Epa Colombia se volvieron amigas, Juliana Calderón le hizo reclamo a la polémica influencer por apoyar el negocio de Daneidy, no se sabe si volverá a suceder lo mismo o lo tomará de la mejor manera.

